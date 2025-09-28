Identificado homem encontrado sem vida após se afogar em rio no interior de Goiás

Samu foi acionado e atestou o óbito da vítima por afogamento

Davi Galvão - 28 de setembro de 2025

Corpo da vítima foi encontrado pelos Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um homem foi encontrado, já sem vida, pelo Corpo de Bombeiros, após um trágico afogamento no Rio Uru, em Uruana, na tarde deste sábado (27).

A vítima, identificada como Bruno Yago Westrupp Dierschnabel, de 30 anos foi encontrado após cerca de 15 minutos de buscas.

O corpo estava a aproximadamente três metros de profundidade e cerca de 20 metros da margem quando os bombeiros o acharam.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima, que foi deixada aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não se sabe as condições do afogamento do homem. Mais informações a qualquer momento.

