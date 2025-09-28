Morador de Anápolis é atacado por macaco ao lado do Central Parque: “mordeu e ficou me olhando da grade”

Homem foi mordido na região do calcanhar e precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2025

Homem foi mordido na região do calcanhar. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um morador de Anápolis, de 55 anos, precisou ser atendido após ser atacado por um macaco na tarde deste domingo (28), no perímetro do Central Parque, localizado na Vila Góis.

Ao Portal 6, Luiz Daian disse que o animal o mordeu na região do calcanhar, enquanto ele tirava compras do carro estacionado ao lado de uma das grades do espaço. “Quando peguei a sacola, veio, mordeu, saiu e ficou olhando da grade”, contou.

Luiz disse que a ação foi rápida e que de repente sentiu a dor da mordida e o sangue escorrendo. Ele foi levado por um amigo, dono da casa que ia visitar, a hospitais particulares, mas foi encaminhado para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

Lá recebeu a vacina antirrábica, além de receber os curativos no ferimento que o animal deixou.

Perguntado se fica alguma lição do ataque, Luiz trouxe uma preocupação. “Se fosse numa criança, arrancava o tendão”, alertou. Ao final, ele deixou um recado. “Não passo mais aqui perto dos macacos. Tô fora”, exclamou.

