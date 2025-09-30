Casal é preso em Caldas Novas após ser flagrado fazendo sexo diante da filha de 2 anos

Situação teve início após denúncia de violência doméstica, mas desdobramento de ação da polícia terminou na detenção dos suspeitos

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2025

Imagem mostra mulher presa em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

O que começou como denúncia de violência doméstica terminou em uma descoberta chocante, após a Polícia Civil (PC) flagrar um casal tendo relação sexual na presença da própria filha, de apenas 02 anos, em Caldas Novas.

O caso aconteceu na segunda-feira (29). De acordo com a corporação, tudo teria ocorrido quando uma mulher compareceu à Central de Flagrantes, alegando que o ex-companheiro ameaçou ela e a mãe de morte, informando também a localização do suspeito.

Ao se deslocarem até o endereço, os policiais conseguiram adentrar o imóvel por um morador, que é familiar do casal preso. Ao checar um dos quartos, se depararam com os dois fazendo sexo na presença da menor.

Ambos foram presos em flagrante pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

O suposto autor das ameaças, que era o objetivo da diligência, não foi localizado pela polícia de Caldas Novas.

