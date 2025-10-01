Advogado de 29 anos toma posse como vereador em Goiânia e será o mais jovem da atual legislatura

Rodrigo Rizzo assume temporariamente a cadeira de Tião Peixoto, que estava ocupada por Michel Magul

Danilo Boaventura - 01 de outubro de 2025

Rodrigo Rizzo, novo vereador por Goiânia. (Foto: Reprodução)

O advogado Rodrigo Rizzo (PSDB) vai tomar posse nesta quarta-feira (1º) como vereador em Goiânia. Segundo suplente da federação PSDB/Cidadania, ele assume a vaga de Michel Magul (PSDB), que vinha ocupando o lugar do titular Tião Peixoto (PSDB), atualmente licenciado por 121 dias.

A mudança ocorre após acordo interno no partido. Nos primeiros 30 dias da licença de Tião, de 80 anos, o mais velho da Casa, a cadeira foi ocupada por Michel Magul, de 33 anos. Agora, Rodrigo Rizzo exercerá o mandato durante o próximo mês, até o retorno do veterano.

No pleito de 2020, ele recebeu 2.014 votos. Michel Magul conquistou 3.809 e Tião Peixoto 5.726. A campeã de votos do PSDB foi a vereadora Aava Santiago, com 10.482 votos.

Atual presidente da Juventude do PSDB em Goiás, Rodrigo Rizzo chega ao Legislativo com 29 anos e será o mais jovem vereador da atual legislatura. Até então, o posto era de Michel Magul, que tem 33 anos.

Na Alego, saiu Delegada Fernanda e entrou Luiz Sampaio como deputado estadual

O presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), deu posse nesta terça-feira (30) ao suplente Luiz Sampaio (SD) como deputado estadual. Ele ocupa a vaga de Cristiano Galindo (SD), licenciado por 121 dias.

Até então, quem estava no posto era a Delegada Fernanda (SD), 1ª suplente, que atuou durante setembro. Agora, Sampaio segue no mandato até o fim do ano.

Natural de Catalão, ele foi eleito suplente em 2022 com 11.837 votos. Bacharel em Direito, já presidiu a Agência Goiana de Habitação (Agehab), onde coordenou programas de moradia popular. Em discurso, disse que chega “com humildade e disposição para aprender”, prometendo atenção especial à região Sudeste e foco em ações sociais.

A posse foi marcada pela presença de secretários de Estado, prefeitos e lideranças, que destacaram o reforço da representatividade para Catalão e municípios vizinhos.

Suplente pode assumir como vereadora em Anápolis no ano que vem

Não é apenas na Câmara de Goiânia e na Alego que suplentes estão ganhando a chance de ocupar uma cadeira. Rápidas apurou que já existem articulações para que uma segunda suplente possa debutar no Legislativo de Anápolis.

As conversas chegaram a ser iniciadas, mas esfriaram porque o acordo teria de envolver também o primeiro suplente da sigla, que anda decepcionado com a política e com membros do partido — a ponto de nem ser procurado.

Ainda assim, o desejo segue vivo, até porque a candidata em questão foi considerada crucial para a formação da chapa e é vista como leal ao grupo. Se tudo caminhar bem, a posse pode ocorrer já no primeiro semestre do ano que vem.

Em meio a embate com vereadores, Mabel presta contas na Câmara de Goiânia

O prefeito Sandro Mabel deve comparecer nesta quinta-feira (02) à Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. A audiência segue o padrão legal de acompanhamento das finanças públicas, mas ocorre em um momento de forte tensão entre Executivo e Legislativo.

A apresentação estava inicialmente prevista para a semana passada, mas acabou sendo adiada. Agora, a expectativa é de que os vereadores utilizem a sessão também para cobrar respostas sobre a condução política do Paço.

O clima entre Mabel e a Câmara azedou ainda mais após a retirada do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Executivo, em uma tentativa de evitar a aprovação de mudanças propostas pela comissão mista em relatório do vereador Lucas Vergílio (MDB). Entre os pontos alterados, estavam a redução da margem de remanejamento orçamentário pela Prefeitura e a criação de emendas de comissão.

A reação dos parlamentares veio na sessão desta terça-feira (30), quando usaram a tribuna para responder às declarações do prefeito, que havia chamado alguns vereadores de “malandrinhos” e acusou o grupo de estar contra a cidade. Entre os que discursaram estavam Cabo Sena (PRD), Igor Franco (MDB) e Lucas Vergílio (MDB).

Goiás continuará com 17 deputados federais em 2026

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Goiás continuará elegendo 17 deputados federais em 2026, o mesmo número das eleições de 2022. A definição ocorreu nesta terça-feira (30), no Plenário Virtual da Corte, após o voto do ministro Gilmar Mendes formar maioria a favor da manutenção da atual distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados.

A ação foi analisada no âmbito da ADI 38, que estabelecia prazo até 30 de junho de 2025 para o Congresso Nacional aprovar uma nova lei redistribuindo as 513 vagas, com base no Censo 2022 do IBGE. O levantamento apontou redução populacional em sete Estados e crescimento em outros, o que abriria espaço para ajustes na representatividade.

Relator do caso, o ministro Luiz Fux havia concedido medida cautelar para manter o modelo vigente, entendendo que não caberia ao Judiciário alterar os critérios sem uma decisão legislativa. Acompanhando o voto dele, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes consolidaram a maioria.

Na abertura da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a presidente, ministra Cármen Lúcia, reforçou que a Justiça Eleitoral não terá nenhuma atribuição sobre o tema em 2026. “Por decisão do Supremo Tribunal Federal, esta Justiça Eleitoral nada tem a agir para o pleito de 2026. Permanece o mesmo modelo, a mesma distribuição de representação das cadeiras que prevaleceu para 2022”, afirmou.

Na prática, Goiás deixará de ganhar uma cadeira na Câmara, já que a atualização populacional do Censo indicava que o Estado teria direito a 18 parlamentares. Com a decisão, prevalece a composição atual, e o número de vagas segue congelado para as próximas eleições gerais.

Trilha do Tatu pode se tornar patrimônio cultural de Anápolis

A Câmara Municipal de Anápolis analisa a proposta que reconhece a Trilha do Tatu, localizada na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (Campus Central), como Patrimônio Cultural Imaterial do Município, na modalidade “Lugares”, com ênfase ambiental.

O texto é de autoria do vereador Rimet Jules (PT) e destaca que, desde sua criação em 2001, a trilha se consolidou como um verdadeiro laboratório vivo, utilizado em atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao estudo do bioma Cerrado. Além do valor científico, o parlamentar lembra que o espaço também promove ações educativas, como formação de monitores ambientais, elaboração de guias e atividades pedagógicas interdisciplinares.

Segundo a justificativa, o reconhecimento busca valorizar a conexão da comunidade anapolina com a ciência, a memória socioambiental e a preservação do Cerrado. A proposta ressalta que a oficialização como patrimônio pode garantir maior visibilidade ao espaço e estimular políticas de preservação.

A matéria foi encaminhada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereadora Seliane da SOS (MDB), para relatoria do vereador Leitão do Sindicato (Avante), dando sequência à tramitação na Casa.

Nota 10

Para o prefeito Márcio Corrêa (PL) que, diante do jogo de empurra entre a Equatorial e as empresas de internet, determinou o corte dos fios irregulares nos postes de Anápolis. E não deu outra: logo apareceram tanto a concessionária quanto as companhias interessadas em negociar uma forma de organizar a fiação.

Na audiência desta terça-feira (30), o promotor de Justiça Francisco Cachuba Júnior lembrou que a tragédia já aconteceu e não há como trazer João Victor de volta, mas é possível aproveitar a lição para mudar de vez essa situação. Como destacado pelo titular da titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor e que vidas continuem em risco por causa de fios soltos.

Nota Zero

Para o casal preso em Caldas Novas, flagrado pela Polícia Civil (PC) mantendo relação sexual na presença da filha de apenas dois anos. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Será que não passa pela cabeça deles as consequências que essa criança pode carregar para o resto da vida? Um ato de tamanha irresponsabilidade que fere não só a lei, mas sobretudo a dignidade e a inocência da menor.