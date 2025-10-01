Aeroporto de Goiânia avança para ter voos internacionais e já tem cotado o primeiro destino

Ministério do Turismo avalia que operação seria um marco para as áreas de negócios e lazer na capital

Terminal do Aeroporto Santa Genoveva. (Foto: Divulgação) Goiânia
Terminal do Aeroporto Santa Genoveva. (Foto: Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (UB) esteve em Brasília nesta terça-feira (30) em busca de um reforço estratégico para Goiânia: a entrada da cidade na malha de voos internacionais.

Em encontro com os ministros Silvio Costa (Portos e Aeroportos) e Celso Sabino (Turismo), ele defendeu que a medida pode abrir novas portas para a economia local e para o turismo.

Segundo Mabel, o Aeroporto Santa Genoveva já dispõe da estrutura necessária para operar rotas internacionais. Por isso, solicitou apoio do Governo Federal na interlocução com companhias aéreas interessadas. O deputado federal Adriano do Baldy (PP) acompanhou a reunião e reforçou a relevância do pleito.

Silvio Costa reconheceu o potencial da capital e mencionou Lisboa como destino viável para um voo direto. Para ele, a operação seria um marco para negócios e lazer.

“A gente vê a aviação crescente no Estado e precisamos olhar para a internacional. Um voo Goiânia-Lisboa é fundamental para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O ministério informou que trabalha nos últimos ajustes para viabilizar operações internacionais em Goiânia.

A concessionária Motiva Aeroportos, responsável pelo Santa Genoveva, lembra que o terminal passou por melhorias recentes e já tem condições de receber passageiros vindos do exterior.

