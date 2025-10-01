Assaí Atacadista anuncia mudança no horário de funcionamento em Anápolis

Localizado na Avenida Universitária, atacadista é considerado um dos pontos comerciais mais movimentados da cidade

Isabella Valverde - 01 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Clientes do Assaí Atacadista em Anápolis foram surpreendidos nesta quarta-feira (1º) com um comunicado transmitido pela rádio interna da loja.

O aviso informou que o estabelecimento terá seu horário de funcionamento estendido de forma excepcional.

Normalmente, o atacadista encerra as atividades às 22h. No entanto, durante este mês, em celebração ao aniversário de 51 anos da rede, o fechamento será às 23h — oferecendo uma hora a mais para as compras.

Segundo funcionários, além da ampliação no horário, diversas promoções estão sendo disponibilizadas em comemoração à data.

Localizado na Avenida Universitária, o Assaí Atacadista é considerado um dos pontos comerciais mais movimentados de Anápolis.

Ele atrai diariamente não apenas consumidores em geral, mas também lojistas, restaurantes e outros estabelecimentos ligados à culinária e à gastronomia, que encontram no local uma importante fonte de abastecimento.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.