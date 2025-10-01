Dia do Cão Idoso reforça debate sobre responsabilidade e proteção animal

Assim como seres humanos, os cães também envelhecem e demandam cuidados específicos

Seliane da SOS - 01 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nesta data em que celebramos o Dia do Cão Idoso, é fundamental trazer à pauta o debate sobre responsabilidade e proteção animal. Assim como seres humanos, os cães também envelhecem e demandam cuidados específicos que envolvem saúde, alimentação adequada e, sobretudo, afeto.

O que deveria ser um momento de atenção redobrada muitas vezes se transforma em descaso. É nessa fase que muitos animais sofrem com o abandono, sendo deixados à própria sorte após uma vida inteira de fidelidade.

Nosso dever como sociedade é combater esse tipo de prática e promover uma cultura de respeito, cuidado e amor pelos cães em todas as fases da vida. Enquanto vereadora, reafirmo meu compromisso em atuar por políticas públicas que protejam os animais e conscientizem a população sobre a importância do cuidado responsável.

Que o Dia do Cão Idoso seja mais do que uma data no calendário: que seja um marco de transformação na forma como lidamos com nossos melhores amigos.