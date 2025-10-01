Forma inteligente de fazer ovo frito dispensa gordura e frigideira, além de não fazer bagunça

Preparo no micro-ondas é rápido, saudável e conquista cada vez mais adeptos

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O ovo, presença garantida no café da manhã de milhões de brasileiros, ganhou uma forma diferente de preparo que promete mais praticidade e menos sujeira na cozinha.

Em vez da frigideira com óleo ou manteiga, cada vez mais pessoas estão optando por usar o micro-ondas, técnica que dispensa gordura e entrega um resultado leve e saboroso.

A mudança não é à toa. Enquanto fritar ovo no fogão gera fumaça, suja o ambiente e acrescenta calorias, no micro-ondas o processo é simples, rápido e com menos impacto na dieta.

O cozimento é uniforme, preserva nutrientes sensíveis ao calor, como as vitaminas do complexo B, e ainda evita o excesso de louça para lavar.

Entre as formas mais comuns está o chamado “ovo na caneca”, que leva menos de dois minutos para ficar pronto.

Basta quebrar os ovos em uma caneca própria para micro-ondas, acrescentar água ou leite, bater com um garfo e levar ao aparelho por cerca de 50 segundos. Depois de descansar por um minuto, o prato está pronto, macio e nutritivo.

A receita pode ser incrementada com queijos leves, vegetais picados, especiarias ou fibras como aveia e linhaça.

Assim, o que seria apenas um ovo simples se transforma em refeição completa. Especialistas apenas recomendam furar a gema antes de levar ao micro-ondas, para evitar que estoure, e usar recipientes adequados, de vidro ou cerâmica.

A técnica funciona em qualquer modelo de micro-ondas, mas o tempo pode variar conforme a potência. Em aparelhos mais fortes, menos de um minuto já é suficiente.

Prática, econômica e saudável, a versão no micro-ondas vem conquistando espaço na rotina dos brasileiros. Uma forma de manter o sabor do ovo de sempre, mas sem gordura extra, sem fumaça e sem bagunça na cozinha.

