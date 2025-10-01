Jovem de Anápolis que teve corpo queimado em incêndio de food truck não resiste e morre no hospital

Bruno Alves Oliveira Neto estava internado no Hugol, em Goiânia, desde o dia do acidente, ocorrido em 05 de setembro

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

Bruno Alves Oliveira Neto foi vítima de um incêndio em um food truck no começo de setembro. (Foto: Reprodução)

Morreu nesta terça-feira (1º), em Goiânia, Bruno Alves Oliveira Neto, de 24 anos, que foi vítima de incêndio de um food truck ocorrido em Anápolis no início de setembro. A informação foi confirmada pela reportagem às 16h50.

Bruno estava internado no Hospital de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), desde o dia 05 de setembro. Na mesma data, o acidente foi registrado no veículo de lanches que estava estacionado na Avenida Universitária, no perímetro da UniEVANGÉLICA.

Extraoficialmente, o Portal 6 recebeu a informação sobre o estado de saúde de Bruno, de antes de ele falecer. “Estava fazendo hemodiálise, tava com pneumonia, deu hepatite e ontem [terça (30)] ele tava com uma bactéria muito forte e os antibióticos não tavam matando”, indicou uma fonte.

A internação na unidade veio desde o dia 05 de setembro, mesma data em que o acidente foi registrado no veículo de lanches que estava estacionado na Avenida Universitária, no perímetro da UniEVANGÉLICA.

Em meados do último mês, uma campanha foi lançada com o intuito de angariar doações de sangue para Bruno, que teve 36% do corpo queimado. As complicações hospitalares vieram com este quadro delicado.

Relembre

Bruno Alves era uma das três pessoas que sofreu queimaduras no episódio, que iniciou dentro do food truck de lanches, supostamente provocado pelo uso de álcool.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!