Parceria de concessionária com a TIM promete acabar com problema comum para motoristas em rodovias de Goiás

Para eliminar as famosas “áreas de sombra” e garantir cobertura total, a TIM construirá mais 23 torres ao longo das rodovias

Samuel Leão - 02 de outubro de 2025

Antena da TIM em rodovia gerida pelo Consórcio Rota Verde Goiás. (Foto: Divulgação)

Quem nunca passou pela agonia de ficar sem sinal de celular em plena rodovia, seja para uma emergência, para se comunicar com a família ou simplesmente para usar o GPS? Esse problema, comum e muitas vezes perigoso, está com os dias contados em trechos importantes das rodovias goianas.

A Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão de 426,2 quilômetros da BR-060 e BR-452, no trajeto entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde, firmou uma parceria com a TIM para ampliar a cobertura de telefonia móvel e sinal 4G ao longo de todo o trecho.

A expectativa é que cerca de 2,4 milhões de pessoas sejam beneficiadas, incluindo nove escolas públicas, quatro unidades de saúde e 5 mil propriedades rurais.

Cleiton Inácio Moura, gerente de Tecnologia da Informação da Rota Verde Goiás, destaca que o projeto vai muito além da simples conectividade. “Ele vai gerar maior segurança viária, logística mais eficiente, modernização para empreender e melhor conexão a comunidades rurais e ao agronegócio, além da inclusão digital. Irá, também, dinamizar e tornar mais eficiente a gestão das operações nas rodovias”, afirma.

A conectividade será vital para as operações da própria concessionária, permitindo uma comunicação ágil entre as equipes de socorro médico e mecânico e o Centro de Controle Operacional (CCO), que também começam a funcionar no final de outubro.

Atualmente, o trecho já conta com 35 torres de transmissão da TIM instaladas em áreas urbanas. Para eliminar as famosas “áreas de sombra” e garantir cobertura total, a TIM construirá mais 23 torres ao longo das rodovias.

No total, serão 58 torres estrategicamente distribuídas entre Goiânia e Itumbiara, com uma média de uma torre a cada 10 quilômetros, todas equipadas e operadas pela TIM.

Cleiton Moura complementa que o projeto das novas torres já está concluído, com todas as localizações definidas e a montagem das primeiras torres já iniciada.

Essa iniciativa, que é uma parceria de investimentos entre a Rota Verde Goiás e a TIM (responsável pela tecnologia), atende a uma diretriz da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

