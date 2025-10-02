Parceria de concessionária com a TIM promete acabar com problema comum para motoristas em rodovias de Goiás
Para eliminar as famosas “áreas de sombra” e garantir cobertura total, a TIM construirá mais 23 torres ao longo das rodovias
Quem nunca passou pela agonia de ficar sem sinal de celular em plena rodovia, seja para uma emergência, para se comunicar com a família ou simplesmente para usar o GPS? Esse problema, comum e muitas vezes perigoso, está com os dias contados em trechos importantes das rodovias goianas.
A Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão de 426,2 quilômetros da BR-060 e BR-452, no trajeto entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde, firmou uma parceria com a TIM para ampliar a cobertura de telefonia móvel e sinal 4G ao longo de todo o trecho.
A expectativa é que cerca de 2,4 milhões de pessoas sejam beneficiadas, incluindo nove escolas públicas, quatro unidades de saúde e 5 mil propriedades rurais.
Cleiton Inácio Moura, gerente de Tecnologia da Informação da Rota Verde Goiás, destaca que o projeto vai muito além da simples conectividade. “Ele vai gerar maior segurança viária, logística mais eficiente, modernização para empreender e melhor conexão a comunidades rurais e ao agronegócio, além da inclusão digital. Irá, também, dinamizar e tornar mais eficiente a gestão das operações nas rodovias”, afirma.
A conectividade será vital para as operações da própria concessionária, permitindo uma comunicação ágil entre as equipes de socorro médico e mecânico e o Centro de Controle Operacional (CCO), que também começam a funcionar no final de outubro.
Atualmente, o trecho já conta com 35 torres de transmissão da TIM instaladas em áreas urbanas. Para eliminar as famosas “áreas de sombra” e garantir cobertura total, a TIM construirá mais 23 torres ao longo das rodovias.
No total, serão 58 torres estrategicamente distribuídas entre Goiânia e Itumbiara, com uma média de uma torre a cada 10 quilômetros, todas equipadas e operadas pela TIM.
Cleiton Moura complementa que o projeto das novas torres já está concluído, com todas as localizações definidas e a montagem das primeiras torres já iniciada.
Essa iniciativa, que é uma parceria de investimentos entre a Rota Verde Goiás e a TIM (responsável pela tecnologia), atende a uma diretriz da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
