Expulso da UnB, youtuber Wilker Leão vai estudar na UEG de Formosa

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Wilker Leão foi expulso da UnB após vídeos polêmicos. (Foto: Reprodução/Youtube)

Após ser expulso da Universidade de Brasília (UnB) em setembro, o youtuber Wilker Leão, que ganhou notoriedade por seus vídeos de confronto com autoridades, já tem uma nova casa acadêmica.

Ele foi aprovado em primeiro lugar para o curso de História na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no campus de Formosa.

A expulsão da UnB ocorreu após um processo disciplinar concluir que Leão gravava professores e alunos sem permissão, uma conduta considerada incompatível com as normas da instituição.