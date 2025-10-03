Com unidades em Goiás, empresa contrata uma pessoa a cada três horas

Enquanto muitas companhias realizam cortes de pessoal ou passam por processos de reestruturação, a companhia adota uma postura que vai contra o mercado de trabalho atual

03 de outubro de 2025

Uma empresa que cresce em meio a um cenário de incertezas sempre chama a atenção.

E é exatamente isso que acontece com a Ypê, fabricante de produtos de higiene e limpeza, que tem unidades em Goiás e segue contratando em ritmo acelerado.

Segundo levantamento da plataforma de recrutamento Gupy, apenas entre janeiro e julho de 2025 a empresa trouxe para sua equipe 1.412 novos colaboradores, o que representa, em média, uma contratação a cada três horas e meia.

Enquanto muitas companhias realizam cortes de pessoal ou passam por processos de reestruturação, a Ypê adota uma postura contrária: segue investindo em pessoas.

Especialistas destacam que essa estratégia mostra confiança no crescimento e na capacidade de manter processos robustos de seleção e gestão.

O que explica tantas contratações

De acordo com a própria empresa, o ritmo acelerado está ligado à diversidade de demandas operacionais em diferentes regiões do Brasil.

A abertura de novas vagas, portanto, não acontece apenas por crescimento de produção, mas também pela necessidade de ampliar a atuação de forma equilibrada e eficiente em várias frentes.

Impacto no mercado e na concorrência

Analistas apontam que esse movimento pode ser visto como um reflexo da pressão dos consumidores.

Hoje, espera-se mais rapidez, disponibilidade e eficiência.

Dessa forma, ao ampliar seu quadro de colaboradores, a empresa não apenas atende à demanda, mas também garante competitividade diante de outras marcas do setor.

No entanto, especialistas alertam: é preciso que esse crescimento venha acompanhado de ajustes organizacionais e logísticos, para que a expansão seja sustentável.

O que esperar daqui para frente

Com a projeção de manter esse ritmo, a Ypê mostra que acredita na força de seu setor e na importância de investir em pessoas.

O resultado pode ser positivo para a economia local, especialmente em estados como Goiás, onde a presença da empresa gera oportunidades e movimenta a cadeia produtiva.

