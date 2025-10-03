Condomínio reserva no Lago Corumbá 4 aposta em beach club e uvas raras para atrair elite em Goiás

Primeiras mansões da Fazenda Canoa começarão a serem construídas ainda neste semestre

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Visão aérea da Fazenda Canoa, no Lago Corumbá 4, em Silvânia. (Foto: Divulgação)

Uma novidade comumente encontrada no litoral brasileiro está prestes a se tornar um dos principais atrativos de um condomínio reserva às margens do Lago Corumbá 4, em Silvânia.

A Fazenda Canoa anunciou que terá um exclusivo beach club, com lounges, bar, piscina com borda infinita e deck mirante. A estrutura, ainda em construção, é uma das grandes apostas do empreendimento para se consolidar como um destino de alto padrão para a elite goiana, trazendo um diferencial sofisticado e inédito na região.

Além da atmosfera praiana no coração do Cerrado, o condomínio também investe em outra experiência de luxo: a enogastronomia.

O condomínio conta com vinícolas que cultivam uvas raras importadas da Itália e da França, como as variedades Syrah e Primitivo, que já estão em produção.

Inspirado em projetos de sucesso como a Fazenda Boa Vista, em São Paulo, o objetivo é integrar natureza, arquitetura autoral e experiências autênticas, ressignificando o conceito de exclusividade no interior do estado.

Apesar de o beach club ter um prazo de entrega previsto para os próximos 24 meses, o movimento no condomínio já é notado.

De acordo com os idealizadores, as primeiras mansões da Fazenda Canoa devem começar a ser construídas ainda neste semestre. O empreendimento, que já está 100% concluído em sua estrutura básica e demandou mais de R$ 80 milhões em investimentos, conta com mais de 20 casas de campo em fase de aprovação, com projetos assinados por arquitetos renomados como Leo Romano e William Hanna.

Embate sobre excessos de fios em postes de Anápolis pode escalar

O Ministério Público de Goiás (MPGO) marcou para a próxima terça-feira (07) uma reunião que promete ser decisiva para o problema do emaranhado de fios em postes de Anápolis.

O encontro, que ocorrerá no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, colocará frente a frente representantes da Equatorial Goiás, donos de provedores de internet e, possivelmente, técnicos da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O objetivo é costurar um acordo para que tragédias como a que vitimou uma criança de 10 anos no final de setembro, que morreu ao pisar em um fio de internet energizado e solto, nunca mais se repitam na cidade.

A tensão em torno do assunto escalou após o vazamento de áudios em que empresários do setor de telecomunicações discutem um plano para impedir a remoção de fiação irregular, em reação à força-tarefa criada pela Prefeitura.

A coluna Rápidas apurou que o MPGO não descarta ajuizar uma ação civil pública para não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também buscar uma punição que sirva de exemplo para todo o país, elevando o tom do embate e sinalizando que a negligência não será mais tolerada.

Aumenta procura por antenas da Starlink em Anápolis

A crise dos fios irregulares em Anápolis, que culminou na trágica morte de uma criança e foi agravada pelo vazamento de áudios de empresários do setor, está impulsionando uma nova tendência de consumo na cidade.

Uma apuração da coluna Rápidas com duas empresas locais que comercializam e instalam as antenas da Starlink revelou um aumento significativo na procura pelo serviço de internet via satélite.

A busca por uma alternativa que não depende dos postes e do emaranhado de cabos reflete a crescente repulsa da população anapolina com o descaso das operadoras tradicionais e o perigo iminente que a fiação irregular representa.

Aparecida de Goiânia sai na frente e antecipa campanha contra dengue

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em uma ação para se antecipar ao período chuvoso, realiza nesta sexta-feira (03) uma campanha intensiva de combate ao Aedes aegypti.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) também estará presente no lançamento da mobilização, que foca na coleta de pneus inservíveis em diversos pontos da cidade para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública preventiva.

A operação, conduzida pelas Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Urbano, conta com 31 servidores e 10 veículos.

O trabalho se soma a um esforço contínuo que já resultou no recolhimento de mais de 105 mil pneus desde o início do ano.

Todo o material coletado na ação desta sexta-feira será destinado à reciclagem, em uma parceria com a empresa Reverso Pneus, garantindo um descarte ambientalmente correto.

Nota 10

Para o Governo de Goiás, que agiu com agilidade e visão preventiva ao lançar uma força-tarefa contra a adulteração de bebidas com metanol.

Para evitar tragédias como as que estão ocorrendo em São Paulo, a gestão se antecipou, mobilizando diversas frentes como as Polícias Civil e Militar, Procon e Vigilância Sanitária para fiscalizar e evitar que o produto tóxico chegue aos consumidores.

A iniciativa, que começa pela capital e se estenderá ao interior, merece aplausos.

Nota Zero

Para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis, que, em áudios vazados, costuravam um plano para obstruir a remoção de fios irregulares nos postes da cidade.

A estratégia, que inclui a aposta na insatisfação popular pela falta de serviço para pressionar o poder público, demonstra um profundo desprezo pela segurança da população, especialmente dias após uma criança de 10 anos morrer vítima de um fio energizado.

A atitude mesquinha e perigosa de colocar o lucro acima da vida é um atestado de irresponsabilidade social e merece o mais veemente repúdio.

