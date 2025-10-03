Nota Zero para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis

Áudios vazados mostram a idealização de planos para obstruir a remoção de fios irregulares dos postes da cidade

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Nota Zero para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis
Em Anápolis, fiação aérea vive embolada e causa diversos problemas. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis, que, em áudios vazados, costuravam um plano para obstruir a remoção de fios irregulares nos postes da cidade.

A estratégia, que inclui a aposta na insatisfação popular pela falta de serviço para pressionar o poder público, demonstra um profundo desprezo pela segurança da população, especialmente dias após uma criança de 10 anos morrer vítima de um fio energizado.

Leia também

A atitude mesquinha e perigosa de colocar o lucro acima da vida é um atestado de irresponsabilidade social e merece o mais veemente repúdio.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias