Nota Zero para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis
Áudios vazados mostram a idealização de planos para obstruir a remoção de fios irregulares dos postes da cidade
Nota Zero
Para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis, que, em áudios vazados, costuravam um plano para obstruir a remoção de fios irregulares nos postes da cidade.
A estratégia, que inclui a aposta na insatisfação popular pela falta de serviço para pressionar o poder público, demonstra um profundo desprezo pela segurança da população, especialmente dias após uma criança de 10 anos morrer vítima de um fio energizado.
A atitude mesquinha e perigosa de colocar o lucro acima da vida é um atestado de irresponsabilidade social e merece o mais veemente repúdio.