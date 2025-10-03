Nota Zero para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis

Áudios vazados mostram a idealização de planos para obstruir a remoção de fios irregulares dos postes da cidade

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Em Anápolis, fiação aérea vive embolada e causa diversos problemas. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para os empresários donos de provedores de internet em Anápolis, que, em áudios vazados, costuravam um plano para obstruir a remoção de fios irregulares nos postes da cidade.

A estratégia, que inclui a aposta na insatisfação popular pela falta de serviço para pressionar o poder público, demonstra um profundo desprezo pela segurança da população, especialmente dias após uma criança de 10 anos morrer vítima de um fio energizado.

A atitude mesquinha e perigosa de colocar o lucro acima da vida é um atestado de irresponsabilidade social e merece o mais veemente repúdio.

