6 cheiros que atraem ratos e baratas para dentro de casa e exigem máxima atenção

Certos odores podem se tornar um convite para pragas e colocar em risco a saúde da família

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

Manter a casa limpa vai muito além da organização visual. Alguns cheiros específicos funcionam como atrativos poderosos para ratos e baratas, dois dos principais transmissores de doenças em áreas urbanas.

Quando encontram alimento fácil ou ambiente favorável, esses animais se instalam rapidamente e podem gerar uma verdadeira infestação.

1. Restos de comida exposta

Migalhas, sobras de pão, arroz ou qualquer alimento deixado fora da geladeira são detectados rapidamente pelo olfato aguçado desses animais.

2. Lixo acumulado

Sacos de lixo sem tampa ou guardados por muito tempo liberam odores fortes que chamam tanto baratas quanto roedores.

3. Óleo e gordura de cozinha

Panelas, fogão engordurado e até o pano de prato podem espalhar cheiro suficiente para atrair pragas.

4. Frutas muito maduras

Bananas, mangas e outras frutas deixadas sobre a mesa, quando começam a fermentar, viram um convite para baratas.

5. Ralos sem manutenção

Além de serem pontos de entrada, os odores vindos de encanamentos sujos atraem baratas e indicam caminho para infestações.

6. Ração de animais de estimação

A comida de cães e gatos, quando deixada em potinhos durante a noite, pode servir de atrativo tanto para baratas quanto para ratos.

Como evitar problemas

Guarde os alimentos em recipientes fechados;

Descarte o lixo diariamente e mantenha a lixeira bem tampada;

Faça a limpeza regular de fogão, pia e ralos;

Evite deixar ração e frutas expostas por longos períodos.

Com cuidados simples, é possível eliminar os odores que funcionam como isca e reduzir drasticamente as chances de conviver com pragas indesejadas dentro de casa.

