Corrida Carol Run homenageia nutricionista que morreu no Circuito Junino e reúne 1 mil pessoas

Evento emocionou familiares, amigos e a comunidade de Abadiânia ao celebrar a vida e a paixão pelo esporte de Carolina Lemes. Prefeito Dr. Itamar e deputado Amilton Filho estiveram presentes

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Corrida Carol Run homenageia nutricionista que morreu no Circuito Junino e reúne 1 mil pessoas
Imagem mostra corrida ocorrida em Abadiânia. (Foto: Reprodução)

Em homenagem à Carolina Lemes de Oliveira, nutricionista e atleta amadora que morreu após passar mal durante o Circuito Junino do Grupo Jaime Câmara, cerca de mil pessoas participaram da Corrida de Rua Carol Run, realizada na tarde deste sábado (04), em Abadiânia.

O evento, promovido pela Prefeitura de Abadiânia, foi marcado por momentos de emoção e reflexão. Familiares, amigos e moradores da cidade se uniram para celebrar o legado de Carolina, que era apaixonada por corrida e sempre incentivava o cuidado com a saúde e o bem-estar.

Carolina Lemes de Oliveira

Atleta Carolina Lemes de Oliveira. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A prova teve percurso de 5 km e contou com atletas de diferentes idades e perfis, reforçando o espírito esportivo que a homenageada tanto valorizava. As inscrições foram feitas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, e tanto a largada quanto a chegada aconteceram em frente à Prefeitura de Abadiânia.

Leia também

O prefeito Dr. Itamar (PP) destacou a importância do evento como forma de unir a cidade em torno de um propósito nobre.

“Mais do que uma corrida, foi um momento de fé, de lembrança e de união. Carolina deixou uma mensagem bonita de amor pela vida e pelo esporte, e isso precisa continuar inspirando a todos nós”, disse.

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) também prestigiou a homenagem e ressaltou o envolvimento da comunidade.

“Festa bonita, mais de mil pessoas aqui, correndo, praticando esportes e homenageando a Carol. Quero parabenizar toda a equipe organizadora. Foi uma corrida maravilhosa”, afirmou.

Mais do que uma competição, a Carol Run se tornou um símbolo de amor, superação e gratidão, reunindo gerações em torno da memória de uma mulher que transformou sua paixão pelo esporte em inspiração para toda uma cidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias