Corrida Carol Run homenageia nutricionista que morreu no Circuito Junino e reúne 1 mil pessoas

Evento emocionou familiares, amigos e a comunidade de Abadiânia ao celebrar a vida e a paixão pelo esporte de Carolina Lemes. Prefeito Dr. Itamar e deputado Amilton Filho estiveram presentes

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Imagem mostra corrida ocorrida em Abadiânia. (Foto: Reprodução)

Em homenagem à Carolina Lemes de Oliveira, nutricionista e atleta amadora que morreu após passar mal durante o Circuito Junino do Grupo Jaime Câmara, cerca de mil pessoas participaram da Corrida de Rua Carol Run, realizada na tarde deste sábado (04), em Abadiânia.

O evento, promovido pela Prefeitura de Abadiânia, foi marcado por momentos de emoção e reflexão. Familiares, amigos e moradores da cidade se uniram para celebrar o legado de Carolina, que era apaixonada por corrida e sempre incentivava o cuidado com a saúde e o bem-estar.

A prova teve percurso de 5 km e contou com atletas de diferentes idades e perfis, reforçando o espírito esportivo que a homenageada tanto valorizava. As inscrições foram feitas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, e tanto a largada quanto a chegada aconteceram em frente à Prefeitura de Abadiânia.

O prefeito Dr. Itamar (PP) destacou a importância do evento como forma de unir a cidade em torno de um propósito nobre.

“Mais do que uma corrida, foi um momento de fé, de lembrança e de união. Carolina deixou uma mensagem bonita de amor pela vida e pelo esporte, e isso precisa continuar inspirando a todos nós”, disse.

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) também prestigiou a homenagem e ressaltou o envolvimento da comunidade.

“Festa bonita, mais de mil pessoas aqui, correndo, praticando esportes e homenageando a Carol. Quero parabenizar toda a equipe organizadora. Foi uma corrida maravilhosa”, afirmou.

Mais do que uma competição, a Carol Run se tornou um símbolo de amor, superação e gratidão, reunindo gerações em torno da memória de uma mulher que transformou sua paixão pelo esporte em inspiração para toda uma cidade.

