Morte de professor conhecido por lecionar em Anápolis gera comoção: “inspirou gerações”

Fabrício Lucena Freitas, mais conhecido como Bim, não resistiu após sofrer acidente durante trilha de bicicleta em Pirenópolis

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2025

Fabrício Lucena Freitas, também conhecido como “Bim”, morreu após acidente em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Gerou comoção em Anápolis a morte do professor Fabrício Lucena Freitas, mais conhecido como Bim, e que lecionava História, Filosofia e Sociologia.

Ele morreu após sofrer um acidente durante uma trilha de bicicleta em Pirenópolis, na manhã deste sábado (04).

Pelas redes sociais, o Colégio Delta publicou uma nota de pesar, se despedindo do docente e destacando a importância dele para a unidade de ensino.

“Aqui ele foi um grande educador e uma peça importante na caminhada do nosso colégio”, ressaltou o documento.

Já o Colégio Galileu ressaltou que: “Fabrício inspirou gerações com seu olhar humano, suas reflexões e seu compromisso com a educação”.

Nos comentários das publicações, inúmeros colegas de trabalho, ex-alunos e pais também utilizaram o espaço para homenagear o professor.

“Foi uma grande honra ter tido aulas com um professor tão espetacular, marcou a vida de cada aluno por quem passou” disse uma ex-aluna.

Já um outro educador salientou: “Trabalhamos apenas 1 ano juntos. Mas, foi o suficiente para conhecer o grande amigo e profissional que você foi.”

Por fim, uma outra usuária afirmou: “me tornei psicóloga e sei que os ensinamentos dele tiveram muita influência nessa decisão e na profissional que sou hoje”.

Mais informações sobre o velório e sepultamento de Fabrício devem ser divulgadas nas próximas horas.

