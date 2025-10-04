Identificado jovem que morreu após grave acidente de trânsito em Pirenópolis

Vítima ocupava carro que se envolveu em colisão com outros dois veículos

Paulo Roberto Belém - 04 de outubro de 2025

Pedro Octavio Vasconcelos Portilho tinha 27 anos. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi a vítima fatal de um gravíssimo acidente na GO-431, zona rural de Pirenópolis, na manhã deste sábado (04), no trecho da rodovia que fica próximo à entrada do “Recanto das Emas”.

A vítima, identificada como Pedro Octavio Vasconcelos Portilho, ocupava um Honda Civic, que se envolveu na batida envolvendo outros dois veículos, um Fiat Pulse e um Fiat Siena. O Civic capotou e foi parar fora da pista.

O socorro foi acionado por populares que presenciaram a ocorrência. Foram empenhados o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Ambos deslocaram unidades de resgate ao local.

Entretanto, a vítima teria morrido no momento da batida, que teria sido frontal com o Fiat Pulse.

Já os feridos foram atendidos inicialmente ainda no perímetro da ocorrência. Eles foram encaminhados para unidades de saúde da região.

O corpo de Pedro Octavio foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) que atende Pirenópolis. Caberá à Polícia Civil (PC) investigar qual foi a dinâmica do acidente que matou o jovem.

