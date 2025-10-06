Nota 10 para a Corrida Carol Run, em Abadiânia

Realizado neste fim de semana, o evento reuniu cerca de mil pessoas e emocionou familiares, amigos e a comunidade de Abadiânia

Imagem mostra corrida ocorrida em Abadiânia. (Foto: Reprodução)

Para a Corrida Carol Run, que homenageou a nutricionista Carolina Lemes, falecida em junho durante o Circuito Junino.

Realizado neste fim de semana, o evento reuniu cerca de mil pessoas e emocionou familiares, amigos e a comunidade de Abadiânia ao celebrar a vida e a paixão dela pelo esporte.

O prefeito Dr. Itamar (PP) e o deputado Amilton Filho (MDB) marcaram presença.

