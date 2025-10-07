HMAP é premiado por projeto de segurança com motociclistas

Desenvolvido em parceria com a área de Segurança do Trabalho, o projeto reflete a cultura de cuidado da organização

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). (Foto: Divulgação)

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) conquistou o segundo lugar na 19ª edição do Prêmio Ser Humano da ABRH-GO, na categoria Excelência Organizacional.

O reconhecimento foi alcançado com o projeto “Mão na Roda”, uma iniciativa que promove a segurança de colaboradores motociclistas por meio de inspeções técnicas e treinamentos de pilotagem segura.

Desenvolvido em parceria com a área de Segurança do Trabalho, o projeto reflete a cultura de cuidado da organização, que é gerida pelo Einstein, e foi criado após a identificação de um aumento nos incidentes de trajeto envolvendo funcionários.

