Não é dentro da geladeira, nem no saco: o lugar que o pão deve ficar para não endurecer

Na prática, essas opções podem acelerar o processo de endurecimento e reduzir a durabilidade do alimento

Pedro Ribeiro - 07 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O pão francês é um alimento presente no dia a dia de muitos brasileiros.

Mas você sabia que o jeito como ele é armazenado faz toda a diferença para manter sua maciez e sabor?

Muitas vezes, acabamos colocando o alimento na geladeira ou dentro do saco plástico, pensando que isso ajuda a conservar.

Na prática, essas opções podem acelerar o processo de endurecimento e reduzir a durabilidade do alimento.

Se você quer realmente manter o pão fresco por mais tempo, é importante conhecer o lugar ideal para guardá-lo.

Não é dentro da geladeira, nem no saco: o lugar que o pão deve ficar para não endurecer

Guardar o pão na geladeira parece uma solução óbvia para conservar. Porém, a temperatura fria resseca o pão rapidamente.

O que acontece é um processo chamado retrogradação do amido, que endurece mesmo que ele ainda esteja fechado.

Então, se você quer evitar fatias duras, a geladeira deve ficar fora dessa estratégia.

O problema do saco plástico

Muita gente acredita que colocar o pão dentro do saco plástico ajuda a conservar.

De fato, ele evita que o alimento resseque rápido, mas cria um ambiente úmido.

Esse excesso de umidade favorece o aparecimento de mofo, principalmente em pães caseiros ou integrais.

Por isso, o saco plástico não é a melhor opção para deixar o pão por muitos dias.

O lugar ideal para armazenar

O melhor lugar para guardar o pão é em um recipiente fechado à temperatura ambiente, como uma caixa de pão ou um pote de vidro.

Esses recipientes permitem que o alimento “respire” e evitam o contato direto com a umidade.

Além disso, deixar o pão longe da luz do sol e do calor intenso ajuda a manter sua textura e sabor por mais tempo.

Dicas para manter o pão fresco por mais tempo

Compre apenas a quantidade que será consumida em poucos dias.

Se for congelar, corte o pão em fatias antes. Assim, você pode descongelar apenas o necessário.

Evite armazenar o pão perto do fogão ou da pia, onde o calor e a umidade são maiores.

Use um pano de algodão limpo dentro da caixa de pão para absorver a umidade.

Seguindo essas dicas simples, você garante que o alimento se mantenha macio, cheiroso e saboroso por mais tempo.

Nada de geladeira, nem saco plástico – com o armazenamento correto, cada fatia de pão será sempre uma experiência gostosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!