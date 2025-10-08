Cães com deficiência nos ensinam todos os dias sobre amor e superação

Um cão com deficiência não precisa de pena. Ele precisa de oportunidade, de um lar, de amor, de respeito

Seliane da SOS - 08 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Conviver com os animais me faz aprender todos os dias sobre empatia, força e gratidão. Mas confesso que há um grupo especial que me toca de maneira ainda mais profunda: os cães com deficiência.

Muitos deles perderam o movimento das patas, a visão ou a audição, e mesmo assim seguem com alegria, abanando o rabo, buscando carinho e distribuindo amor. São seres que não se vitimizam, não reclamam e, ainda assim, inspiram.

Infelizmente, ainda existe muito preconceito e abandono. Há quem acredite que um cão com deficiência não pode viver bem, e isso não é verdade. Com os cuidados adequados, eles têm uma vida plena, feliz e cheia de afeto para oferecer.

Por isso, eu defendo que o olhar do poder público e da sociedade precisa mudar. Precisamos de campanhas de conscientização, incentivo à adoção e políticas que garantam estrutura e acolhimento digno a esses animais.

Um cão com deficiência não precisa de pena. Ele precisa de oportunidade, de um lar, de amor, de respeito. Cuidar dos que mais precisam é cuidar da nossa humanidade. E é por isso que sigo firme nessa luta: para que em Anápolis, todo animal tenha o direito de viver com dignidade, sem ser invisível aos olhos de ninguém.