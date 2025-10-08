Cães com deficiência nos ensinam todos os dias sobre amor e superação
Um cão com deficiência não precisa de pena. Ele precisa de oportunidade, de um lar, de amor, de respeito
Conviver com os animais me faz aprender todos os dias sobre empatia, força e gratidão. Mas confesso que há um grupo especial que me toca de maneira ainda mais profunda: os cães com deficiência.
Muitos deles perderam o movimento das patas, a visão ou a audição, e mesmo assim seguem com alegria, abanando o rabo, buscando carinho e distribuindo amor. São seres que não se vitimizam, não reclamam e, ainda assim, inspiram.
Infelizmente, ainda existe muito preconceito e abandono. Há quem acredite que um cão com deficiência não pode viver bem, e isso não é verdade. Com os cuidados adequados, eles têm uma vida plena, feliz e cheia de afeto para oferecer.
Por isso, eu defendo que o olhar do poder público e da sociedade precisa mudar. Precisamos de campanhas de conscientização, incentivo à adoção e políticas que garantam estrutura e acolhimento digno a esses animais.
Um cão com deficiência não precisa de pena. Ele precisa de oportunidade, de um lar, de amor, de respeito. Cuidar dos que mais precisam é cuidar da nossa humanidade. E é por isso que sigo firme nessa luta: para que em Anápolis, todo animal tenha o direito de viver com dignidade, sem ser invisível aos olhos de ninguém.