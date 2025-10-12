CPE neutraliza líder do PCC em Anápolis após tentativa de homicídio

Ação rápida da Polícia Militar impediu que criminosos armados consumassem atentado no Setor Central; suspeito reagiu a tiros e foi alvejado durante operação

Da Redação - 12 de outubro de 2025

Matheus Eber Silva Soares era líder do PCC em Anápolis. (Foto: SSPGO)

A Companhia Independente de Polícia Militar (CPE) desferiu um golpe certeiro contra a estrutura do Primeiro Comando da Capital (PCC) emAnápolis ao neutralizar, na manhã deste domingo (12), Matheus Eber Silva Soares, de 31 anos, identificado como liderança da facção criminosa na cidade.

A operação teve início durante a manhã, quando equipes foram acionadas via COPOM para atender uma tentativa de homicídio na Avenida Goiás com Rua Floriano Peixoto, no Setor Central.

Conforme apurado pelo Portal 6, dois indivíduos armados em um veículo GM Captiva de cor preta estariam perseguindo uma vítima com intenção de matá-la. Graças ao trabalho de inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar, os suspeitos foram rapidamente localizados no Setor Jamil Miguel, demonstrando a eficiência da coordenação entre as forças de segurança.

A resposta ágil da CPE impediu que o crime fosse consumado e salvou a vida da vítima, evidenciando o papel fundamental da corporação na proteção da população anapolina.

Durante a abordagem, Matheus Eber evadiu-se a pé em direção a um lote baldio, recusando-se a acatar as ordens de parada verbalizadas pelos policiais militares.

Em um ato de extrema violência, o criminoso efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe da CPE, colocando em risco a vida dos agentes e de moradores da região. D

iante da injusta agressão e da necessidade de cessar o ataque imediato, os policiais reagiram com precisão e proporcionalidade, alvejando o faccionado.

Após o confronto, a equipe realizou progressão tática no terreno, localizando Matheus ainda com sinais vitais, e procedeu ao desarmamento, apreendendo um revólver calibre 38 contendo três munições intactas e três deflagradas.

O socorro médico foi imediatamente acionado, mas a equipe da USA 01 constatou o óbito no local. A ação da CPE, mesmo sob fogo cerrado, seguiu rigorosamente os protocolos de segurança e demonstrou o alto nível de treinamento e profissionalismo dos policiais militares.

A neutralização de Matheus Eber Silva Soares representa um golpe significativo contra a estrutura do PCC em Anápolis, uma vez que ele era apontado como liderança da facção criminosa na cidade e possuía extensa ficha criminal, incluindo envolvimento em crimes de ameaça, sequestro, cárcere privado, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A investigação conduzida pelos serviços de inteligência permitiu a identificação precisa do faccionado, revelando seu papel central na organização criminosa.

A arma de fogo apreendida foi apresentada na Central de Flagrantes e ficará à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.