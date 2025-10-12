Jovem é preso após planejar fuga com namorada de 17, em Anápolis; pais estranharam quando ela não voltou da escola

Menor já tinha uma medida protetiva em desfavor do companheiro por conta de uma denúncia de violência

Davi Galvão - 12 de outubro de 2025

Casal de mãos dadas. (Foto: Ilustração/Pixabay)

Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante após planejar fugir com a namorada, de 17, sem que a família ou a escola soubessem, em Anápolis. Em desfavor dele, já havia uma medida protetiva de urgência por agressão física contra a adolescente. Ele passou por audiência de custódia e irá responder em liberdade.

O caso foi comunicado inicialmente a delegacia da Polícia Civil (PC) de Goianápolis, onde a menor mora com a família, após os pais estranharem o atraso dela em voltar da escola, nesta última quarta-feira (08).

Em entrevista ao Portal 6, o delegado Rodrigo Arana, responsável pelo caso, comentou que logo ao saberem do caso, deslocaram-se até o colégio de alto padrão onde a garota estuda, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Porém, ao chegarem na unidade, descobriram que a adolescente sequer havia chegado a entrar na escola, conforme atestado pelos funcionários do local.

Através da análise das câmeras de segurança das proximidades, também foi possível ver a menor entrando no carro do namorado ainda no começo da manhã.

Através de um esforço colaborativo entre a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), titulada pela delegada Aline Lopes, e o apoio de inteligência da Polícia Militar (PM), as autoridades obtiveram a informação de que o automóvel havia passado pelo pedágio em direção a Goianápolis.

A partir daí, deu-se início a busca pelo carro utilizado pelo jovem, enquanto a família da adolescente seguia desesperada sem informações do paradeiro da garota, até que a própria família do rapaz interviu.

“Foi por volta das 19h, a gente estava com uma equipe próxima ao colégio e parentes do suspeito levaram a garota até lá e de imediato providenciamos o retorno dela a família. Os parentes do jovem achavam que afastando os dois seria o bastante para evitar a prisão em flagrante”, comentou o delegado.

Enquanto isso, o jovem foi encontrado próximo à rodoviária, na companhia do tio que, segundo as autoridades, estava o ajudando a despistar os policiais.

No carro em que ele estava, foram encontradas duas passagens, com destino a Colinas (TO), que a PC acredita que fossem ser utilizadas pelo casal.

Diante dos fatos, o tio do suspeito foi detido pelo crime de favorecimento pessoal, enquanto o jovem foi preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas da Lei Henry Borel e subtração de incapaz.

Após passar por audiência de custódia, o juiz considerou os bons antecedentes do rapaz, que é réu primário, e concedeu o direito de responder em liberdade.

O delegado ressaltou a particularidade do caso em que, embora aparentemente a fuga tenha sido planejada em conjunto, a menor não é considerada, diante da Lei, capaz de tomar tal decisão por conta própria, especialmente em um contexto onde há uma medida protetiva já imposta.