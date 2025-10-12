Jovem é preso após planejar fuga com namorada de 17, em Anápolis; pais estranharam quando ela não voltou da escola
Menor já tinha uma medida protetiva em desfavor do companheiro por conta de uma denúncia de violência
Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante após planejar fugir com a namorada, de 17, sem que a família ou a escola soubessem, em Anápolis. Em desfavor dele, já havia uma medida protetiva de urgência por agressão física contra a adolescente. Ele passou por audiência de custódia e irá responder em liberdade.
O caso foi comunicado inicialmente a delegacia da Polícia Civil (PC) de Goianápolis, onde a menor mora com a família, após os pais estranharem o atraso dela em voltar da escola, nesta última quarta-feira (08).
Em entrevista ao Portal 6, o delegado Rodrigo Arana, responsável pelo caso, comentou que logo ao saberem do caso, deslocaram-se até o colégio de alto padrão onde a garota estuda, no bairro Jundiaí, em Anápolis.
Porém, ao chegarem na unidade, descobriram que a adolescente sequer havia chegado a entrar na escola, conforme atestado pelos funcionários do local.
Através da análise das câmeras de segurança das proximidades, também foi possível ver a menor entrando no carro do namorado ainda no começo da manhã.
Através de um esforço colaborativo entre a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), titulada pela delegada Aline Lopes, e o apoio de inteligência da Polícia Militar (PM), as autoridades obtiveram a informação de que o automóvel havia passado pelo pedágio em direção a Goianápolis.
A partir daí, deu-se início a busca pelo carro utilizado pelo jovem, enquanto a família da adolescente seguia desesperada sem informações do paradeiro da garota, até que a própria família do rapaz interviu.
“Foi por volta das 19h, a gente estava com uma equipe próxima ao colégio e parentes do suspeito levaram a garota até lá e de imediato providenciamos o retorno dela a família. Os parentes do jovem achavam que afastando os dois seria o bastante para evitar a prisão em flagrante”, comentou o delegado.
Enquanto isso, o jovem foi encontrado próximo à rodoviária, na companhia do tio que, segundo as autoridades, estava o ajudando a despistar os policiais.
No carro em que ele estava, foram encontradas duas passagens, com destino a Colinas (TO), que a PC acredita que fossem ser utilizadas pelo casal.
Diante dos fatos, o tio do suspeito foi detido pelo crime de favorecimento pessoal, enquanto o jovem foi preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas da Lei Henry Borel e subtração de incapaz.
Após passar por audiência de custódia, o juiz considerou os bons antecedentes do rapaz, que é réu primário, e concedeu o direito de responder em liberdade.
O delegado ressaltou a particularidade do caso em que, embora aparentemente a fuga tenha sido planejada em conjunto, a menor não é considerada, diante da Lei, capaz de tomar tal decisão por conta própria, especialmente em um contexto onde há uma medida protetiva já imposta.