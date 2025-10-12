Saneago anuncia novo edital para jovens que buscam oportunidade de estágio

A seleção será conduzida pela Universidade Patativa, agente de integração contratada para realizar o recrutamento dos estagiários.

Embora o edital deste ano ainda não tenha sido revelado, em 2024 as bolsas eram de R$ 950 para vagas de nível superior e de R$ 500 para as de nível médio.

Candidatos interessados no programa de estágio da Saneago devem se manter atentos para não perderem nenhum dos prazos.