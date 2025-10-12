Saneago anuncia novo edital para jovens que buscam oportunidade de estágio

A Saneago anunciou que, nos próximos dias, será publicado um novo edital para o Processo Seletivo de Estágio Remunerado.As oportunidades são voltadas para estudantes dos níveis médio, técnico e superior, com o objetivo de formar um cadastro de reserva para diversas unidades da companhia.
A seleção será conduzida pela Universidade Patativa, agente de integração contratada para realizar o recrutamento dos estagiários.
Embora o edital deste ano ainda não tenha sido revelado, em 2024 as bolsas eram de R$ 950 para vagas de nível superior e de R$ 500 para as de nível médio.
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.