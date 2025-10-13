6 formas de espantar o calor de dentro de casa sem ter que ligar o ventilador ou ar-condicionado

O segredo para refrescar seu lar pode estar em detalhes que você ignora

Magno Oliver - 13 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O calor intenso pode transformar nossa casa em uma verdadeira estufa, tornando o descanso difícil e o ambiente desconfortável.

Ainda bem que existem soluções simples e eficazes que ajudam a refrescar os cômodos sem depender de aparelhos elétricos.

São truques que usam a natureza, a arquitetura e o bom senso a seu favor para você não só economizar energia como tornar o ar mais agradável.

6 formas de espantar o calor de dentro de casa sem ter que ligar o ventilador ou ar-condicionado

1. Colocar bacias com água fria nos cantos

Solução caseira que ajuda muito nas temperaturas altas pois a evaporação da água ajuda a aumentar a umidade e refrescar o ar do cômodo.

Se preferir colocar água gelada com pedras de gelo dentro, fica melhor ainda.

2. Abrir portas e janelas à noite

Com o cair da temperatura quando chega a noite, abra janelas e portas para permitir a circulação de ar fresco natural.

Isso vai melhorar ainda mais a circulação do ar fresco e eliminar o ar quente acumulado nos cômodos.

3. Usar cortinas térmicas ou blackout

Muita gente esquece desse detalhe, mas esses tecidos bloqueiam a radiação solar direta e impedem que o calor se acumule dentro de casa.

São excelentes para dias mais quentes, principalmente na parte da noite.

4. Trocar lâmpadas incandescentes por LED

Um velho hábito que até hoje muitas pessoas esquecem que ajuda bastante no tempo quente.

As lâmpadas incandescentes liberam calor e muitos lares brasileiros ainda são iluminados por elas. As de LED são frias, econômicas e reduzem a sensação abafada.

5. Plantas dentro de casa

Uma salvação verde e natural para qualquer ambiente. Elas umidificam o ar e absorvem parte do calor, deixando o lugar mais leve, arejado, fresquinho e bem natural.

6. Lençóis e cortinas de cores claras

Nada de peças em tons pesados, pois os tons mais claros refletem a luz e reduzem a absorção de calor nos tecidos e paredes. Isso ajuda muito a refrescar de forma natural e sem gastar.

