Jovem é arremessada contra poste após motorista não respeitar o “pare” e fugir sem prestar socorro em Anápolis

Vítima realizava entregas quando acidente aconteceu

Natália Sezil - 13 de outubro de 2025

Câmera flagrou quando motociclista foi atingida. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma motociclista, de 19 anos, foi atingida por um carro em alta velocidade e arremessada contra um poste, em Anápolis.

A colisão aconteceu na noite de sábado (11), na Avenida Miguel Abrão Dib, importante via no Setor Sul Jamil Miguel. A jovem relatou que realizava entregas quando ocorreu o acidente.

As imagens mostram toda a ação: o motorista vem pela rua transversal, se aproxima em alta velocidade e não para. Mesmo atingindo a vítima, ele foge sem prestar socorro.

Enquanto isso, a jovem derrapa pelo asfalto, levantando poeira do meio-fio. O impacto fez com que ela sofresse escoriações nas duas pernas e nos braços.

Socorrida inicialmente por testemunhas, ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

Na unidade de saúde, a vítima passou por raio-X e, agora, estaria aguardando uma cirurgia no braço por conta das lesões sofridas.

Formalmente registrado, o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar quem foi o motorista e tomar as medidas legais.

