Moradores em Goiás podem pagar contas atrasadas com até 100% de desconto em juros e multas; confira detalhes

A Equatorial Goiás deu início a uma nova campanha voltada à regularização de débitos, com condições especiais válidas até 31 de outubro, oferecendo até 100% de desconto em multas, juros e correções monetárias.

A iniciativa contempla clientes que tenham, no mínimo, duas contas de energia vencidas.

Durante esse período, os consumidores também poderão parcelar o valor devido no cartão de crédito, com prazos e taxas determinadas pelas próprias operadoras.

O ponto central da ação será o “Dia D”, que acontece no sábado (18). Na data, equipes da distribuidora estarão presentes em locais estratégicos de várias cidades do estado para auxiliar os clientes.

Além de negociar dívidas, a empresa disponibilizará gratuitamente serviços como atualização cadastral e inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Os acordos poderão ser feitos de forma online, por meio do site oficial (na aba “Pagar com Cartão”); presencialmente nas agências; ou diretamente com os times de campo, que estarão identificados com uniforme e crachá e equipados com máquinas de cartão para pagamentos imediatos, à vista ou parcelados.

São aceitas as bandeiras Elo, Visa, Mastercard e o cartão auxílio emergencial para pagamentos no débito; e Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo no crédito.

