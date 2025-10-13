Moradores em Goiás podem pagar contas atrasadas com até 100% de desconto em juros e multas; confira detalhes

Consumidores também poderão parcelar o valor devido no cartão de crédito, com prazos e taxas determinadas pelas próprias operadoras

Davi Galvão Davi Galvão -
Equatorial Goiás (Foto: Divulgação)
(Foto: Divulgação)

A Equatorial Goiás deu início a uma nova campanha voltada à regularização de débitos, com condições especiais válidas até 31 de outubro, oferecendo até 100% de desconto em multas, juros e correções monetárias.

A iniciativa contempla clientes que tenham, no mínimo, duas contas de energia vencidas.

Durante esse período, os consumidores também poderão parcelar o valor devido no cartão de crédito, com prazos e taxas determinadas pelas próprias operadoras.

Leia também

O ponto central da ação será o “Dia D”, que acontece no sábado (18). Na data, equipes da distribuidora estarão presentes em locais estratégicos de várias cidades do estado para auxiliar os clientes.

Além de negociar dívidas, a empresa disponibilizará gratuitamente serviços como atualização cadastral e inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Os acordos poderão ser feitos de forma online, por meio do site oficial (na aba “Pagar com Cartão”); presencialmente nas agências; ou diretamente com os times de campo, que estarão identificados com uniforme e crachá e equipados com máquinas de cartão para pagamentos imediatos, à vista ou parcelados.

São aceitas as bandeiras Elo, Visa, Mastercard e o cartão auxílio emergencial para pagamentos no débito; e Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo no crédito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias