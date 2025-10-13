Suposto serial killer de Rio Verde é denunciado pelo Ministério Público e pode ir a Júri Popular

MP considerou o crime em que Rildo Soares dos Santos teria matado Elisângela Silva de Souza, há pouco mais de um mês

Paulo Roberto Belém - 13 de outubro de 2025

Suspeito surpreendeu jovem enquanto ela ia para o trabalho. (Foto: Reprodução)

Pouco mais de um mês após o assassinato de Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, em Rio Verde, o acusado pelo crime e suposto serial killer, Rildo Soares dos Santos, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por uma série de crimes.

Foram atribuídos ao homem, de 33 anos, preso preventivamente, a autoria de homicídio triplamente qualificado, estupro, roubo majorado e ocultação de cadáver contra a jovem morta em 11 de setembro.

Assim, a Promotoria de Justiça requereu que o denunciado seja pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri Popular e que seja fixada indenização civil mínima de R$ 100 mil em favor dos familiares da vítima, por danos materiais e morais.

Detalhes

De acordo com a denúncia do MP, o acusado abordou a vítima enquanto ela se dirigia ao trabalho. Em seguida, exigiu pertences e, em seguida, a levou a um terreno baldio, onde cometeu o crime de violência sexual e depois a matou, escondendo o corpo nos entulhos do local.

O MP informou que o caso tramita sob segredo de Justiça, com Rildo estando custodiado na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.

Demais suspeitas

Embora o suposto serial killer tenha assumido a autoria de três feminicídios em Rio Verde em depoimento depois de preso, a denúncia é relacionada ao caso da morte de Elisângela Silva de Souza.

As demais suspeitas encontram-se em processo de apuração pelas autoridades competentes, sobretudo pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Rio Verde, que tem como delegado titular Adelson Candeo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!