Multa de R$ 30 mil para motorista flagrado descartando entulho em Aparecida de Goiânia

Caminhão foi flagrado despejando resíduos de construção civil na via e no canteiro central, enquanto transitava com excesso de carga

Danilo Boaventura - 14 de outubro de 2025

Caminhão foi flagrado despejando entulho em via pública. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em Aparecida de Goiânia demonstrou rigor, culminando na aplicação de uma multa de R$ 30 mil a um motorista.

O flagrante ocorreu na Avenida Graça Aranha, no Jardim Buriti Sereno, após um caminhão, que transitava com excesso de carga e material mal acondicionado, despejar resíduos de construção civil na via e no canteiro central.

A operação envolveu uma atuação conjunta da Guarda Civil Municipal e das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e Transporte (SMTA).

A identificação do responsável foi possível utilizando o sistema de videomonitoramento para traçar a rota do veículo, analisando imagens de câmeras públicas e privadas. Determinada pelo prefeito Leandro Vilela (MDB), a ação é esforço contínuo para manter a cidade limpa.

Em apenas oito meses, já resultou na remoção de mais de 50 mil toneladas de entulho das ruas por meio da Operação Aparecida Limpa.

CÂMERA FILMOU 🚚 Multa de R$ 30 mil para motorista flagrado descartando entulho em Aparecida de Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/pQTZMMPGqD — Portal 6 (@portal6noticias) October 14, 2025

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.