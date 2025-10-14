Multa de R$ 30 mil para motorista flagrado descartando entulho em Aparecida de Goiânia
Caminhão foi flagrado despejando resíduos de construção civil na via e no canteiro central, enquanto transitava com excesso de carga
A fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em Aparecida de Goiânia demonstrou rigor, culminando na aplicação de uma multa de R$ 30 mil a um motorista.
O flagrante ocorreu na Avenida Graça Aranha, no Jardim Buriti Sereno, após um caminhão, que transitava com excesso de carga e material mal acondicionado, despejar resíduos de construção civil na via e no canteiro central.
A operação envolveu uma atuação conjunta da Guarda Civil Municipal e das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e Transporte (SMTA).
A identificação do responsável foi possível utilizando o sistema de videomonitoramento para traçar a rota do veículo, analisando imagens de câmeras públicas e privadas. Determinada pelo prefeito Leandro Vilela (MDB), a ação é esforço contínuo para manter a cidade limpa.
Em apenas oito meses, já resultou na remoção de mais de 50 mil toneladas de entulho das ruas por meio da Operação Aparecida Limpa.
