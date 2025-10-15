Nota Zero para Administração do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes
Colégio possui detector de metais, mas a arma branca simplesmente não foi identificada pela máquina
Nota Zero
Para a administração do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos, pela falha grotesca na segurança da unidade. Um estudante de 17 anos conseguiu entrar na escola portando uma faca e esfaquear um colega da mesma idade na tarde de terça-feira (14).
O colégio possui detector de metais, mas a arma branca simplesmente não foi identificada pela máquina. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vai investigar como o objeto cortante passou despercebido, mas o estrago já está feito: o adolescente agredido precisou passar por procedimento cirúrgico no Hospital Municipal.
A situação é ainda mais grave porque os dois alunos já vinham se desentendendo e haviam sido suspensos anteriormente, com acompanhamento do Conselho Escolar e do Conselho Tutelar. Mesmo com todo esse histórico, a escola não conseguiu impedir que uma faca entrasse na unidade.