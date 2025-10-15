Portal 6 alcançou mais de 6 milhões de acessos em setembro
Desempenho representa quase seis vezes a audiência do segundo colocado no ranking estadual, o Jornal Opção
O Portal 6 consolidou sua liderança entre os veículos digitais de Goiás ao registrar 6,339 milhões de acessos em setembro de 2025, segundo dados da Similar Web.
O desempenho representa quase seis vezes a audiência do segundo colocado no ranking estadual, o Jornal Opção, que contabilizou 1,216 milhão de acessos no mesmo período.
A marca expressiva reforça a credibilidade e a constância do site, que completou 10 anos de atividades em 2025, consolidando-se como referência em jornalismo digital no estado.
“Os números evidenciam a confiança do público goiano em nossa cobertura. Em breve teremos mais novidades para os nossos leitores e internautas”, adianta Carlos Monteiro, diretor de Operações do Portal 6.