Portal 6 alcançou mais de 6 milhões de acessos em setembro

Desempenho representa quase seis vezes a audiência do segundo colocado no ranking estadual, o Jornal Opção

Danilo Boaventura - 15 de outubro de 2025

Internauta acessando o site do Portal 6. (Foto: Elvis Godoi)

O Portal 6 consolidou sua liderança entre os veículos digitais de Goiás ao registrar 6,339 milhões de acessos em setembro de 2025, segundo dados da Similar Web.

O desempenho representa quase seis vezes a audiência do segundo colocado no ranking estadual, o Jornal Opção, que contabilizou 1,216 milhão de acessos no mesmo período.

A marca expressiva reforça a credibilidade e a constância do site, que completou 10 anos de atividades em 2025, consolidando-se como referência em jornalismo digital no estado.

“Os números evidenciam a confiança do público goiano em nossa cobertura. Em breve teremos mais novidades para os nossos leitores e internautas”, adianta Carlos Monteiro, diretor de Operações do Portal 6.

