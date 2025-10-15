Servidores da UFG serão desligados do Ipasgo após falta de acordo; entenda detalhes

Cenário de colaboração entre ambas instituições mudou após plano de saúde sofrer alteração na natureza jurídica

Davi Galvão Davi Galvão -
Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)
Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

Servidores da Universidade Federal de Goiás (UFG) que utilizam o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) serão desligados do plano em até 60 dias. O comunicado foi emitido pela Universidade nesta terça-feira (14).

A decisão foi motivada por um impasse sobre quem arcaria com o déficit financeiro da autarquia estadual.

Em comunicado emitido pela UFG, a instituição esclareceu que, até 30 de maio de 2019, tinha um convênio firmado com o Ipasgo, à época ainda uma autarquia estadual.

Leia também

Após o término do convênio em 2019, o Ipasgo continuou prestando assistência, em caráter excepcional, enquanto se iniciaram tratativas para uma nova contratação.

Mudança de natureza jurídica

Porém, o cenário mudou significativamente em 20 de abril de 2024, quando foi publicada a Lei Estadual nº 21.880, que instituiu o Ipasgo Saúde, um novo Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde (SSAS), de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos.

Esta alteração jurídica demandou a elaboração de um novo modelo de convênio para garantir a continuidade da assistência aos servidores da UFG já inscritos no plano.

Após diversas reuniões e tratativas entre as equipes técnicas e jurídicas, em 19 de setembro foi ajustada uma minuta que conferia segurança jurídica à UFG, e que chegou a ser assinado pela Reitora da Universidade, Profa. Angelita Pereira de Lima.

Entretanto, segundo a Universidade, houve uma “uma mudança no entendimento do Ipasgo Saúde e o presidente da entidade não assinou o referido convênio”.

Assim, uma nova minuta foi elaborada pelo Ipasgo e encaminhada à UFG. Contudo, a Procuradoria Federal, junto à UFG, pontuou que a nova versão do instrumento não oferecia segurança jurídica, uma vez que previa a responsabilidade da instituição de ensino pelo déficit financeiro do IPASGO Saúde.

Ante a impossibilidade, o plano de saúde notificou a Universidade sobre a descontinuidade da prestação de serviços assistenciais, de modo que o atendimento aos beneficiários será encerrado no prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento da notificação.

A ressalva fica apenas para os beneficiários em tratamento contínuo, que seguirão até a conclusão dos procedimentos.

Em nota, o Ipasgo Saúde reforçou que a cláusula de responsabilidade financeira está em conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ainda, destacou que “todos os demais 274 patrocinadores — incluindo prefeituras, câmaras municipais e os institutos federais IFG e IF Goiano, que estão na mesma condição jurídica da UFG — aceitaram as cláusulas exigidas e renovaram seus convênios”.

Confira a nota do Ipasgo na íntegra:

O Ipasgo Saúde lamenta a decisão da Universidade Federal de Goiás (UFG) de não renovar o convênio de adesão que garantia assistência aos seus servidores e dependentes. A decisão foi formalizada pela própria Universidade por meio do Ofício nº 56/2025, encaminhado à operadora de saúde.

O Ipasgo Saúde esclarece ainda que, após diversas reuniões e tentativas de conciliação entre as equipes técnicas e jurídicas das duas instituições, não houve consenso quanto às cláusulas contratuais necessárias para regularizar o convênio.

Ressalta-se que todos os demais 274 patrocinadores — incluindo prefeituras, câmaras municipais e os institutos federais IFG e IF Goiano, que estão na mesma condição jurídica da UFG — aceitaram as cláusulas exigidas e renovaram seus convênios. Assim, a UFG foi a única entidade a não firmar o contrato.

O ponto central foi a cláusula de responsabilidade financeira por eventuais déficits. Pelas regras do contrato, cada patrocinador deve garantir o equilíbrio financeiro da sua própria massa de beneficiários, assumindo eventuais déficits.

A UFG, contudo, recusou-se a incluir essa cláusula, alegando não possuir mecanismos legais para assumir tais responsabilidades. O Ipasgo sustentou que abrir exceção violaria as normas regulatórias e criaria risco de subsídio cruzado, situação em que o Estado ou outros patrocinadores arcariam com despesas indevidas.

O Ipasgo vai notificar individualmente todos os beneficiários da UFG, informando sobre a suspensão do plano, e ressalta que não haverá interrupção para pacientes em tratamento contínuo, que continuarão a receber assistência até a conclusão dos procedimentos.

Histórico

O convênio entre o Ipasgo e a UFG estava sem vigência contratual desde maio de 2019, e a prestação de serviços vinha sendo mantida em caráter excepcional, até o fim do prazo regulatório estabelecido pela ANS.

Em 20 de setembro de 2024, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) confirmou a permanência definitiva de cerca de 10 mil servidores federais e celetistas no plano do Ipasgo Saúde, decisão publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte. A decisão da época beneficiou 16 entidades, entre elas a UFG.

A medida, que teve efeito imediato, atendeu a um recurso administrativo interposto pelo Ipasgo e teve como objetivo impedir a exclusão de beneficiários já vinculados ao plano após o registro da autogestão na ANS. A decisão também assegurou que esses servidores continuassem a receber cobertura assistencial plena, dentro de um plano não regulado, preservando suas características originais.

Segundo a ANS, a deliberação levou em conta a missão institucional do Ipasgo Saúde de zelar pelo interesse público e garantir a continuidade da assistência aos beneficiários, evitando que os beneficiários ficassem desassistidos no sistema de saúde suplementar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias