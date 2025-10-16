6 cursos que são pouco procurados, mas que têm alta empregabilidade e bons salários

Esses “menos concorridos” podem ser o diferencial que garante estabilidade

Gabriel Yuri Souto - 16 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/PrefGyn)

Há séculos, quando nas aldeias e castelos se distribuíam tarefas segundo dom e herança, havia quem fizesse algo essencial e pouco reconhecido, até que sem essas funções nada pendia direito.

Hoje, muitos cursos seguem parecidos: passam despercebidos por quem busca brilho imediato, mas oferecem portas largas para quem decidir ocupá-las.

A seguir, seis formações que não são as mais populares nos vestibulares, mas que têm alta empregabilidade e bons salários.

1. Técnico em Mecânica de Manutenção

Curso com índice de empregabilidade de cerca de 94,7% entre os técnicos formados, segundo levantamento do Senai.

Profissionais atuam na manutenção preventiva e corretiva de máquinas industriais, setor que não para no Brasil, dada a necessidade constante de manter plantas produtivas funcionando.

2. Técnico em Refrigeração e Climatização

Também com empregabilidade superior a 94% conforme estudo do Senai.

Esse curso é menos buscado, possivelmente porque envolve trabalho prático mais físico e deslocamentos, mas produz especialistas muito demandados em regiões quentes, edifícios comerciais, indústrias alimentícias e no setor de conforto residencial.

3. Técnico em Eletromecânica

Combina competências de mecânica e elétrica, o que torna o profissional apto para atuar em linhas de produção, automação industrial, manutenção de equipamentos complexos.

Segundo o Senai, mais de 94% dos formados encontram emprego em até um ano.

4. Técnico em Soldagem

Menos pessoas escolhem este curso, possivelmente pelo tipo de trabalho pesado ou especializado, mas os índices de empregabilidade ultrapassam 90%.

Os soldadores atuam em construção civil, estruturas metálicas, infraestrutura, indústrias que exigem união de materiais — setor sempre necessário.

5. Técnico em Automação Industrial

Uma das áreas menos “contempladas” no imaginário de quem faz curso técnico, mas com empregabilidade de cerca de 93,2%.

Habilidades em automação são cada vez mais preciosas na indústria 4.0, fábricas inteligentes, manutenção preditiva, uso de sistemas automáticos, sensores e controladores.

6. Técnico em Fabricação Mecânica

Curso técnico com cerca de 93% de empregabilidade, segundo o Senai.

Trabalha-se com produção de peças, ferramentas, moldes, componentes mecânicos — áreas essenciais ainda que “nos bastidores” da produção.

Estes cursos mostram que nem sempre o mais visível é o mais seguro — ou o mais bem pago. É verdade que salários variam bastante conforme região, empresa e experiência, mas, segundo os levantamentos do Senai, esses técnicos já começam com remunerações que podem ser bem atraentes (alguns na faixa de R$ 4.000 a R$ 6.000 mensais para quem atua em indústrias especializadas) e contam com demanda real.

Se você está na dúvida entre algo popular ou algo que talvez “ninguém mais queira”, vale refletir: esses cursos “menos concorridos” podem ser o diferencial que garante estabilidade — como no passado quem cuidava dos mecanismos invisíveis do castelo, mantendo tudo funcionando.

