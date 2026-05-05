Aprenda a fazer um delicioso arroz para o almoço ou jantar que não precisa de acompanhamento
Prato simples feito em uma panela só combina calabresa, legumes e temperos para uma refeição prática e cheia de sabor
Tem dias em que a gente quer praticidade na cozinha, mas sem abrir mão de um prato bem temperado e que realmente sustente. Afinal, nem sempre dá tempo — ou vontade — de preparar vários acompanhamentos.
Por isso, receitas completas feitas em uma única panela ganham cada vez mais espaço no dia a dia. Além de economizar tempo, elas também reduzem a bagunça e facilitam toda a rotina.
E é justamente esse o caso de um arroz com calabresa que vem chamando atenção pela simplicidade e pelo sabor marcante.
Receita caseira que vira refeição completa
A dica foi compartilhada pelo canal Dona Receitas (@DonaReceitas), que mostrou como transformar ingredientes simples em um prato completo.
Segundo o preparo, o segredo está em refogar bem a linguiça calabresa junto com legumes e temperos antes de adicionar o arroz.
Dessa forma, o sabor se incorpora desde o início e o resultado final fica muito mais intenso.
Ingredientes
- Linguiça calabresa picada
- Alho
- Cebola
- Pimentão verde
- Cenoura
- Milho
- Arroz
- Páprica
- Pimenta-do-reino
- Sal a gosto
- Água
- Cheiro-verde
Modo de preparo
- Frite a calabresa até dourar bem
- Adicione o alho, a cebola e refogue até ficarem levemente dourados
- Acrescente o pimentão, a cenoura e o milho
- Tempere com páprica, pimenta-do-reino e sal
- Misture bem para incorporar os sabores
- Adicione o arroz e mexa novamente
- Coloque a água suficiente para o cozimento
- Tampe a panela e deixe cozinhar até a água secar
- Finalize com cheiro-verde
- O segredo está no refogado inicial
Embora a receita seja simples, o início do preparo faz toda a diferença.
Ao dourar bem a calabresa e refogar os legumes, você cria uma base rica em sabor. Além disso, esse processo evita que o arroz fique sem graça.
Por isso, essa etapa não deve ser apressada.
Por que essa receita funciona tão bem
O grande destaque está na combinação de ingredientes.
A calabresa traz intensidade, enquanto os legumes adicionam textura e equilíbrio. Ao mesmo tempo, o arroz absorve todo esse sabor durante o cozimento.
Assim, o prato se torna completo, sem necessidade de acompanhamento.
Uma solução prática para o dia a dia
No fim das contas, essa receita mostra que é possível fazer uma refeição saborosa sem complicação.
Com poucos ingredientes e uma panela só, você prepara um prato que serve tanto para o almoço quanto para o jantar.
E, depois de experimentar, a chance de repetir é grande.
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