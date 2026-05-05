Aprenda a fazer um delicioso arroz para o almoço ou jantar que não precisa de acompanhamento

Prato simples feito em uma panela só combina calabresa, legumes e temperos para uma refeição prática e cheia de sabor

Gabriel Yuri Souto - 05 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Tem dias em que a gente quer praticidade na cozinha, mas sem abrir mão de um prato bem temperado e que realmente sustente. Afinal, nem sempre dá tempo — ou vontade — de preparar vários acompanhamentos.

Por isso, receitas completas feitas em uma única panela ganham cada vez mais espaço no dia a dia. Além de economizar tempo, elas também reduzem a bagunça e facilitam toda a rotina.

E é justamente esse o caso de um arroz com calabresa que vem chamando atenção pela simplicidade e pelo sabor marcante.

Receita caseira que vira refeição completa

A dica foi compartilhada pelo canal Dona Receitas (@DonaReceitas), que mostrou como transformar ingredientes simples em um prato completo.

Segundo o preparo, o segredo está em refogar bem a linguiça calabresa junto com legumes e temperos antes de adicionar o arroz.

Dessa forma, o sabor se incorpora desde o início e o resultado final fica muito mais intenso.

Ingredientes

Linguiça calabresa picada

Alho

Cebola

Pimentão verde

Cenoura

Milho

Arroz

Páprica

Pimenta-do-reino

Sal a gosto

Água

Cheiro-verde

Modo de preparo

Frite a calabresa até dourar bem

Adicione o alho, a cebola e refogue até ficarem levemente dourados

Acrescente o pimentão, a cenoura e o milho

Tempere com páprica, pimenta-do-reino e sal

Misture bem para incorporar os sabores

Adicione o arroz e mexa novamente

Coloque a água suficiente para o cozimento

Tampe a panela e deixe cozinhar até a água secar

Finalize com cheiro-verde

O segredo está no refogado inicial

Embora a receita seja simples, o início do preparo faz toda a diferença.

Ao dourar bem a calabresa e refogar os legumes, você cria uma base rica em sabor. Além disso, esse processo evita que o arroz fique sem graça.

Por isso, essa etapa não deve ser apressada.

Por que essa receita funciona tão bem

O grande destaque está na combinação de ingredientes.

A calabresa traz intensidade, enquanto os legumes adicionam textura e equilíbrio. Ao mesmo tempo, o arroz absorve todo esse sabor durante o cozimento.

Assim, o prato se torna completo, sem necessidade de acompanhamento.

Uma solução prática para o dia a dia

No fim das contas, essa receita mostra que é possível fazer uma refeição saborosa sem complicação.

Com poucos ingredientes e uma panela só, você prepara um prato que serve tanto para o almoço quanto para o jantar.

E, depois de experimentar, a chance de repetir é grande.

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