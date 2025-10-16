ACIA reconhece que Anel Viário não seria concluído sem empenho de Amilton Filho

Entidade tem buscado estreitar os laços com o deputado por considerá-lo um interlocutor privilegiado entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás

Daniel Vilela, governador de Goiás em fala sobre Amilton Filho na ACIA. (Foto: Samuel Leão)

Durante a reunião especial promovida pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), na noite de quarta-feira (15), com o deputado estadual Amilton Filho (MDB),

“[A obra] daquele Anel Viário demorar tanto foi algo que só foi [revertido] salvo graças a você”, disse Luiz Antônio Oliveira Rosa, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon) e vice-presidente da ACIA.

obra está prevista para ser inaugurada ainda em outubro, após 12 anos de início da construção.

A entidade tem buscado estreitar os laços com o deputado por considerá-lo um interlocutor privilegiado entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás.

