Polícia está na cola de ex-gerente de banco suspeito de dar prejuízo de mais de R$ 500 mil, em Goiânia

Endereço na capital foi visitado por agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais

Paulo Roberto Belém - 17 de outubro de 2025

Agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) durante a operação. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) deflagrou nesta sexta-feira (17), em Goiânia, uma operação que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um ex-gerente de banco, suspeito de dar prejuízo de R$ 526 mil de correntistas.

Batizada de Saldo Negativo, a ação foi empenhada por agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da capital, apreendendo dispositivo eletrônico e documentos no local.

A investigação apura a conduta do suspeito que, valendo-se do cargo de confiança ocupado, teria realizado, no período compreendido entre 2020 e 2025, as movimentações financeiras fraudulentas do valor mencionado de 59 contas bancárias.

Além das apreensões, foram deferidos, ainda, o afastamento do sigilo de dados estáticos armazenados em aparelhos eletrônicos, bem como a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-gerente.

Todas as diligências de hoje irão complementar as investigações. A PC espera identificar cúmplices do suspeito até o fim do procedimento, informaram.

