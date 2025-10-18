Conheça a cidade goiana que está com editais abertos para 950 vagas

Município se destaca como sendo polo educacional regional e é recheado de cachoeiras

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Vista aérea de Itapaci. (Foto: Prefeitura de Itapaci)

Localizada a cerca de 220 km de Goiânia, a cidade de Itapaci — originada a partir das terras das fazendas Barra e Água Fria — é reconhecida pela forte tradição no agronegócio. O município, que vem crescendo na produção de eucalipto e nas indústrias de laticínios, agora tem uma novidade.

A Administração Municipal lançou dois editais de processo seletivo simplificado, com 952 oportunidades disponíveis.

Do total, 62 vagas são para início imediato, enquanto 890 destinam-se à formação de cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas de 30 de outubro a 03 de novembro, e devem ser realizadas presencialmente na sede da Prefeitura de Itapaci, localizada na Avenida Floresta, no Centro, das 08h às 11h e das 13h às 16h.

Em um dos editais, estão disponíveis 495 vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Pesados (nível fundamental completo e salário de R$ 1.832,14) e Coletor de Lixo (nível fundamental completo e salário de R$ 2.242,84). Dessas, 45 vagas são efetivas e 450 formam o cadastro de reserva.

O segundo edital prevê 17 vagas efetivas e 440 cadastros de reserva para cargos como:

Cuidador de Idoso, Orientador Social (CRAS), Acolhimento e Recepção de Usuário (CRAS), Entrevistador do Cadastro Único/Bolsa Família, Visitador Criança Feliz, Orientador Social (CREAS), Acolhimento e Recepção de Usuários (CREAS), Coordenador (CREAS), Educador Social (SCFV), Facilitador Esportivo (Karatê) e Supervisor Criança Feliz (CRAS).

A seleção será realizada com base na análise curricular, conforme os documentos apresentados pelos candidatos.

Mais informações estão disponíveis nos editais oficiais publicados pela Prefeitura.

Atrativos da cidade

Além do destaque econômico, Itapaci também é conhecida pelas belezas naturais, com rios, cachoeiras e serras ideais para o ecoturismo. O Rio das Almas, um dos principais cursos d’água da região, é um dos pontos mais visitados.

Mesmo sendo um município de porte médio, Itapaci se destaca como polo educacional regional, com escolas de referência e unidades de ensino técnico que atendem toda a região Norte de Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!