Líder de esquema que vendia remédios falsificados é preso no interior de Goiás, tentando fugir para Minas Gerais

Suspeito foi detido em fazenda, tendo um veículo e uma arma de fogo apreendidos

Augusto Araújo - 18 de outubro de 2025

Polícia Civil prendeu homem em fazenda, enquanto ele tentava fugir para Minas Gerais (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, na última sexta-feira (17), um dos principais líderes de uma associação criminosa especializada na fabricação, distribuição e venda de medicamentos falsificados.

O homem, que estava foragido da Justiça, foi capturado por equipes do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Rio Verde, vinculado à 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP).

A prisão ocorreu em uma fazenda localizada entre os municípios de Caçu e Aparecida do Rio Doce, no sudoeste goiano.

Segundo as investigações, o criminoso se preparava para fugir para Minas Gerais quando foi localizado e detido.

A ação faz parte da Operação Panaceia, que visa desarticular uma rede de fabricação e comercialização de medicamentos falsificados.

Em fases anteriores, a operação já havia resultado no cumprimento de mais de 80 medidas cautelares e no fechamento de várias fábricas clandestinas espalhadas pelo estado.

No momento da prisão, os policiais apreenderam um veículo e uma arma de fogo que estavam em posse do investigado.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na organização criminosa.

