Professores e servidores da rede estadual de Goiás passam a contar com atendimento psicológico gratuito

Segundo a Seduc, consultas começarão a partir de 1º de novembro. Sessões terão duração de 50 minutos e serão realizadas de forma on-line

Isabella Valverde - 18 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) anunciou que, a partir de 1º de novembro, professores e servidores da rede estadual poderão receber atendimento psicológico gratuito por meio do programa Ouvir e Acolher.

A ampliação foi confirmada pela secretária Fátima Gavioli durante transmissão ao vivo no canal oficial da pasta no YouTube.

Inicialmente voltado para estudantes, o programa agora inclui os profissionais da educação, com o objetivo de fortalecer o bem-estar emocional e oferecer suporte diante dos desafios do trabalho escolar.

Segundo a Seduc, a iniciativa surgiu a partir da preocupação da própria secretária com a saúde mental dos educadores.

As sessões terão duração de 50 minutos e serão realizadas de forma on-line, em encontros semanais.

Cada participante poderá realizar até oito atendimentos por ano, conduzidos por uma equipe de 17 psicólogos clínicos credenciados.

O serviço não envolve prescrição de medicamentos nem emissão de laudos médicos — e, ao final do acompanhamento, o paciente poderá receber alta ou ser encaminhado para outras redes públicas de apoio psicológico.

As consultas começam no dia 1º de novembro, e as inscrições já estão abertas no site oficial do programa.

