Cru, cozido ou congelado: descubra por quanto tempo a carne pode ficar na geladeira sem estragar

Esses são os prazos e cuidados para evitar surpresas dentro da geladeira

Gabriel Yuri Souto - 19 de outubro de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/Canal: Caseiro Cozinha da Paula)

No começo da era moderna, antes da invenção da refrigeração elétrica, nossos antepassados tinham que confiar no gelo, sal e salmouras para conservar carnes — por dias no máximo. Era uma corrida contra o calor e o tempo.

Hoje, abrimos a porta da geladeira cheios de expectativas: aquela peça bovina, o frango suculento ou a sobra do almoço voltam a brilhar em outra refeição. Mas por quanto tempo, afinal, essa confiança é segura?

Quando guardamos carne crua na geladeira, seu tempo de “sobrevivência” costuma ser mais curto do que imaginamos. Segundo o site Super Andreazza, carne fresca resfriada deve ser consumida em até três dias (72 horas) antes que riscos de proliferação bacteriana se tornem mais reais.

Se vier em embalagem a vácuo, esse prazo pode se manter, desde que o lacre esteja íntegro.

Em açougues, cortes limpos ou carnes processadas (moída, por exemplo) exigem ainda mais atenção: a embalagem deve ser bem vedada e o manuseio, cuidadoso.

E a carne já cozida? Aqui o “relógio biológico” também não espera: o site TudoGostoso aponta que carnes cozidas refrigeradas mantêm segurança para consumo por 3 a 4 dias, passando disso o risco só aumenta — mesmo que cheiro e aparência ainda pareçam razoáveis.

Sob o ideal de que nenhum alimento é imortal, esse é um prazo prático para não correr riscos.

Quando a opção for congelar, o panorama muda — mas com limites: carnes cruas bem embaladas podem durar de 6 a 12 meses sem perda drástica de qualidade, segundo dados de prazos usados como referência por sites como o blog do iFood.

Já carnes moídas cruas se mantêm bem por 3 a 4 meses congeladas, e carnes cozidas congeladas devem preferencialmente ser consumidas entre 2 e 3 meses, para não comprometer textura, sabor ou tornarem-se suscetíveis a “queimaduras de freezer”.

Esses prazos, naturalmente, dependem de temperatura constante — o ideal é no refrigerador entre 0 °C e 4 °C, e no freezer em torno de –18 °C. Se a temperatura oscila, o descongelamento parcial pode surgir, favorecendo bactérias. Também é essencial embalar bem, retirar o ar possível e rotular com data de armazenamento.

