Goiano leva mais de R$ 70 mil para casa após apostar R$ 6 na loteria; confira os detalhes

Felizardo foi o único morador do estado a conquistar prêmio no concurso da + Milionária deste sábado (18)

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Mais Milionária, loteria da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um goiano sortudo levou mais de R$ 70 mil para casa após uma aposta simples na loteria que custou apenas R$ 6. O felizardo escolheu arriscar na + Milionária deste sábado (18).

Nessa categoria, o apostador seleciona seis dezenas dentre 50 disponíveis. Depois, escolhe dois trevos dentre seis opções.

O concurso 295 sorteou os números 02 – 12 – 24 – 26 – 28 – 29 e os trevos 1 – 3.

Ninguém acertou todos os números, mas um morador de Itumbiara, no Sul goiano, teve cinco acertos e mais dois trevos.

A aposta simples foi registrada na Loteria Muita Sorte, com apenas uma cota. O valor total da cartela foi de R$ 71.900,67.

Esse foi o único goiano a garantir algum prêmio neste sorteio. Ele “empatou” com um morador de Tucuruí, no Pará, e um de Curitiba, no Paraná, que também levaram, cada um, R$ 71,9 mil.

Para resgatar o prêmio, o vencedor precisa ir até uma agência da Caixa. Como a quantia passa de R$ 10 mil, ele só receberá com o prazo mínimo de dois dias úteis após apresentação.

O concurso 296 da + Milionária acontece na próxima quarta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 10 milhões.

