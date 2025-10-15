Caixa revela se moradores de Goiânia premiados na Lotofácil já resgataram valores e o que acontece se não aparecerem

Por mais difícil que possa parecer alguém "esquecer" do prêmio, há um protocolo a ser seguido nesse cenário

Davi Galvão Davi Galvão -
Lotofácil 3058 joga na Lotofácil Goiânia
Apostas podem ser feita na Lotérica ou pela internet. (Foto: Reprodução)

Seis dos oito vencedores de Goiânia da Lotofácil de número 3509, que acertaram as 15 dezenas necessárias para levar a grande premiação da noite, já resgataram a bolada, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

O sorteio foi realizado na última sexta-feira (10) e outros sete jogos feitos ao redor do Brasil também cravaram as 15 combinações necessárias.

Em Goiânia, a aposta foi feita no formato de bolão, dividido em oito cotas, que dividiram entre si o prêmio de R$ 537.675,76. Dessa forma, cada um dos participantes tem direito a R$ 67.209,47 da premiação.

O jogo foi realizado de forma presencial, na Loteria Talismã, com 16 números escolhidos.

O que acontece se o restante do prêmio não for retirado

Apesar de parecer difícil imaginar alguém perdendo a chance de ganhar uma bolada dessa, ainda mais depois de vencer as estatísticas extremamente desfavoráveis inerentes a loterias, há um protocolo a ser seguido caso o prêmio não seja resgatado.

A Caixa informou que os prêmios das Loterias têm prazo de 90 dias corridos para serem retirados, contados a partir da data do sorteio.

Caso não sejam resgatados dentro desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), em sintonia com a Lei nº 13.756/2018.

Vale destacar que o procedimento de resgate de prêmios de valores superiores a R$ 2.428,80, deve ser realizado exclusivamente em agências da CAIXA.

O ganhador deve apresentar o bilhete premiado (ou comprovante eletrônico, no caso de apostas online), documento oficial com foto e CPF.

Além disso, prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação dos documentos, mediante análise e validação da autenticidade da aposta.

