Apostas de Anápolis e outras três cidades goianas levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 33 milhões

Próximo concurso será realizado sábado (19) e conta com premiação acumulada em R$ 40 milhões

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem mostra sorteio da Mega- Sena. (Foto: Youtube)

Quatro apostas de Goiás bateram na trave e conseguiram levar parte da premiação do concurso 2916 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (19).

Organizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio teve uma premiação de R$ 33 milhões, e as dezenas sorteadas foram: 05 – 11 – 16 – 27 – 40 – 45.

Entre as apostas ganhadoras, uma foi feita na Lotérica Silva, em Anápolis, e arrecadou R$ 34.291,76. Além dela, um jogo da Lotérica Mega Loto, em Itumbiara, e outro da Agência Lotérica Boa Sorte, em Jataí, também acertaram cinco dezenas e levaram R$ 34.291,78 cada.

Por fim, houve também um vencedor em Goianésia, na Loteria do Joaquim. O bolão, com 14 cotas, arrecadou o valor de R$ 68.583,48.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado (20) e terá uma premiação acumulada em R$ 40 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!