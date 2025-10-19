Não é água quente, nem óleo: o truque para deixar o arroz soltinho e perfeito

Segredo simples e eficaz garante o arroz ideal sem precisar usar água fervente

Magno Oliver - 19 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

A busca pelo arroz perfeito — soltinho, saboroso e no ponto certo — costuma esbarrar em uma série de mitos culinários. Entre eles, o mais popular é o de que a água precisa estar fervendo.

Mas a verdade é que o segredo está em outra técnica, bem mais simples: uma boa fritura e um truque de repouso que dispensa o fogo no final.

1. O início: fritura até o ponto ideal

O processo começa aquecendo a panela em fogo alto com um pouco de óleo. Quando estiver quente, adicione quatro dentes de alho picado e frite até atingir o ponto “crocantinho moreninho”.

Em seguida, acrescente o arroz cru e mexa bem. A proporção ideal é sempre o dobro de água em relação à quantidade de arroz. Ou seja, se você usar meio litro de arroz, adicione depois um litro de água.

Agora vem o primeiro segredo: fritar até o arroz começar a se soltar completamente do fundo da panela. No início ele vai grudar, mas continue mexendo até que deslize com facilidade. Esse é o ponto certo para seguir em frente.

2. Água fria, e não quente

Esqueça a velha regra da água fervente. O truque, segundo quem domina o preparo, é usar água fria da torneira.

Enquanto em outros países o arroz é cozido como macarrão, em água quente e depois escorrido, o método brasileiro — com água fria — é mais eficiente e garante textura e sabor superiores.

Quando a água começar a ferver, mexa delicadamente para soltar possíveis grãos presos ao fundo.

E atenção: prove a água para ajustar o sal. Ela deve estar levemente mais salgada do que o ideal — como um sabor “salgadinho tipo bacon”.

Isso porque o arroz absorve parte do sal durante o cozimento; se a água estiver “no ponto”, o arroz pode acabar insosso.

3. O truque final: fogo desligado e paciência

Aqui está o grande segredo. Quando o arroz estiver “subindo” e a água atingir o mesmo nível dos grãos — ou seja, quase secando — desligue o fogo e tampe a panela.

Deixe o arroz descansar por cerca de 20 minutos. O calor residual terminará o cozimento, sem risco de queimar ou grudar no fundo.

Se a tampa não vedar bem, vale improvisar com um prato e uma toalha. O importante é não abrir a panela durante esse tempo.

O resultado é um arroz leve, soltinho e cozido por igual — sem segredos mirabolantes nem receitas complicadas. Um método simples, econômico e infalível para o dia a dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!