Aberto processo seletivo em Goiás para cargo com salário de mais de R$ 11 mil; veja detalhes

Além do salário, são oferecidos benefícios como plano de saúde, vale-transporte, auxílio-alimentação e seguro de vida

Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Sistema Faeg/Senar está com inscrições abertas para o processo seletivo para a vaga de Especialista Técnico Regional II, com salário de R$ 11.192,36.

Os interessados podem se candidatar até 28 de outubro, através do site oficial.

A oportunidade é para contratação em regime CLT e exige formação em Ciências Agrárias ou Administração, além de pós-graduação na área e experiência prática no campo.

Também é necessário ter facilidade de comunicação e negociação com diferentes públicos, para apoiar as ações do Senar Goiás em todo o estado.

Entre as competências desejadas estão boa comunicação, relacionamento interpessoal, criatividade, inovação e disponibilidade para horários flexíveis e viagens.

Os aprovados no processo seletivo serão realocados para trabalharem em Goiânia, Anápolis ou Inhumas. Além do salário, são oferecidos benefícios como plano de saúde, vale-transporte, auxílio-alimentação e seguro de vida.

Vagas para médicos

O Sistema Faeg/Senar também mantém aberto, durante todo o ano, o credenciamento de médicos em regime PJ para atuação no Programa Campo Saúde, realizado em diversas regiões de Goiás.

As especialidades com maior demanda são: ultrassonografia, ortopedia, dermatologia, ginecologia, cardiologia e oftalmologia.

Mais informações podem ser consultadas neste link.

