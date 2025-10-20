Morre em Goiânia jovem que invadiu casa para matar desafeto, em Trindade

Óbito foi comunicado pela esposa da vítima, que alegou que o marido, inclusive, estava em estado vegetativo

Paulo Roberto Belém - 20 de outubro de 2025

Jovem morreu no Hugol, para onde foi levado desde quando foi ferido gravemente.; (Foto: Reprodução)

O jovem, de 23 anos, internado desde o último dia 30 de setembro no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ferido por outro jovem, de 29 anos, supostamente por tentar matá-lo, morreu na unidade de saúde nesta segunda-feira (20).

O episódio ocorreu em Trindade, na Região Metropolitana. No dia da confusão, Wellington Alves Cardoso teria invadido a casa do desafeto, pulando a janela, indo até o quarto. Entretanto, para se defender, Wellington foi ferido gravemente pelo que o que tentou matar.

Na ocasião, não foi relatado às autoridades o motivo da tentativa, mas foi antecipado que ambos passaram horas consumindo bebidas alcoólicas antes da situação e que as agressões duraram horas.

O óbito da vítima foi comunicado à Polícia Civil (PC) pela esposa da vítima. Ela noticiou que desde a internação, o marido precisou de cuidados intensivos por conta da paulada na cabeça que recebeu, inclusive ficando em estado vegetativo.

Agora, a corporação deve requalificar o suspeito, porque antes o episódio era tratado como agressão e tentativa de homicídio.

