Morre em Goiânia jovem que invadiu casa para matar desafeto, em Trindade
Óbito foi comunicado pela esposa da vítima, que alegou que o marido, inclusive, estava em estado vegetativo
O jovem, de 23 anos, internado desde o último dia 30 de setembro no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ferido por outro jovem, de 29 anos, supostamente por tentar matá-lo, morreu na unidade de saúde nesta segunda-feira (20).
O episódio ocorreu em Trindade, na Região Metropolitana. No dia da confusão, Wellington Alves Cardoso teria invadido a casa do desafeto, pulando a janela, indo até o quarto. Entretanto, para se defender, Wellington foi ferido gravemente pelo que o que tentou matar.
Na ocasião, não foi relatado às autoridades o motivo da tentativa, mas foi antecipado que ambos passaram horas consumindo bebidas alcoólicas antes da situação e que as agressões duraram horas.
O óbito da vítima foi comunicado à Polícia Civil (PC) pela esposa da vítima. Ela noticiou que desde a internação, o marido precisou de cuidados intensivos por conta da paulada na cabeça que recebeu, inclusive ficando em estado vegetativo.
Agora, a corporação deve requalificar o suspeito, porque antes o episódio era tratado como agressão e tentativa de homicídio.
