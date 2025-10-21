Conheça a cidade goiana onde, mesmo saindo de Goiás, você precisa passar pela Bahia para chegar

Paisagens do ecoturismo nesse município são de tirar o fôlego

Natália Sezil - 21 de outubro de 2025

Divinópolis de Goiás ganha destaque pelo ecoturismo. (Foto: Prefeitura de Divinópolis de Goiás)

É de se esperar que, estando dentro de um estado, você não precise sair dele para chegar a uma das cidades que lhe pertencem.

Mesmo assim, existe um município goiano que contraria essa premissa: se você está em Goiás e quer viajar até lá, pode ser que precise “dar um pulinho” na Bahia.

Trata-se de Divinópolis de Goiás, um município pequeno, com 4.457 habitantes (segundo o Censo 2022) que pode fazer com o turista conheça o interior baiano por aproximadamente uma hora.

É sempre possível contornar e escolher outra rota, mas quem segue o caminho sugerido pelos serviços de GPS quase não escapa: saindo de Goiânia, por exemplo, corta o Distrito Federal (DF), segue até próximo a Posse até passar pela divisa entre os estados.

Após uma hora em território baiano, dirigindo pela BR-020, o turista volta para Goiás pela GO-463 e continua por mais 40 minutos até chegar em Divinópolis. São 651 km entre a capital do estado e o destino final.

Embora seja um dos municípios menos comentados da Região das Águas e Cavernas do Cerrado, o município ainda conta com belas paisagens.

O destaque vai para o ecoturismo, e o Parque Estadual da Terra Ronca não deixa a desejar, com grutas e cavernas de tirar o fôlego. A altitude, de 800 metros, proporciona atividades de rapel, escaladas, trilhas e mergulho.

A cidade que tem 67 anos (foi emancipada em 1958) também é conhecida pelas festividades religiosas, em honra a Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário.

