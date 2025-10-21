Saiba como se inscrever para a 1ª Meia Maratona de Anápolis, que acontecerá em novembro

Inscrições acontecem de duas formas, sendo apenas uma delas gratuita

Natália Sezil - 21 de outubro de 2025

Corrida de rua em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para a 1ª Meia Maratona de Anápolis abrem às 14h desta quinta-feira (24) e é importante ficar atento: as vagas são limitadas e existem duas formas de se inscrever.

O processo é realizado pelo site Brasil Corrida, onde estarão disponíveis vagas para 1.500 atletas.

Interessados poderão optar por pagar uma taxa de R$ 150 (valor recolhido pelo SEST/SENAT) ou, então, comprovar doação recente de sangue – que precisa ser confirmada tanto na inscrição quanto no ato de retirada dos kits.

A Meia Maratona acontece no dia 16 de novembro, quando também é realizada a 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. Vale ressaltar: apesar da mesma data, as inscrições e largadas são em horários diferentes.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, quem participa da Meia Maratona recebe as medalhas das duas competições.

A prova terá 21 km de percurso, com início às 05h30 e tempo máximo de conclusão de três horas. Todos os participantes receberão um kit contendo sacochila, camiseta personalizada e brindes de parceiros.

Premiação

Os atletas que se destacarem na 1ª Meia Maratona de Anápolis serão premiados de acordo com a categoria geral e por faixa etária.

Na categoria geral, os cinco primeiros colocados levam um troféu. O primeiro lugar conquista R$ 2.000, o segundo leva R$ 1.500, e o terceiro fica com R$ 1.000.

O quarto colocado consegue R$ 800, e o quinto, R$ 600. Os três melhores corredores por faixa etária, nas categorias masculino e feminino, também receberão troféus.

As faixas etárias são: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, e 60 anos ou mais.

