Fundação James Fanstone vai abrir terceiro e quarto turnos para garantir hemodiálise a todos os pacientes de Anápolis

Com fechamento do Inam, entidade se torna a única habilitada pelo Ministério da Saúde para prestar o atendimento

Natália Sezil - 15 de outubro de 2025

Paciente realizando hemodiálise. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Nove dias após o Portal 6 repercutir que o Instituto Nefrológico de Anápolis (Inan) está com data marcada para fechar as portas, a Prefeitura anunciou que a Fundação James Fanstone passará por adaptações para receber os atendimentos da unidade prestes a encerrar.

Com o fechamento do Inan, a entidade se torna a única habilitada pelo Ministério da Saúde para prestar serviços de hemodiálise. Por isso, concentrará os atendimentos de toda a cidade.

A James Fanstone já atende aproximadamente 190 pessoas. Agora, soma os cerca de 90 pacientes antes socorridos pelo Inan – que não conseguiu se manter financeiramente devido aos baixos repasses.

Diante disso, a solução temporária proposta pela Administração Municipal é de iniciar terceiro e quarto turnos de hemodiálise até a implantação de uma nova unidade na cidade.

A medida será assinada na próxima terça-feira (21), em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Anápolis, o Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Fundação James Fanstone.

Segundo o Executivo, “todos os pacientes que realizavam hemodiálise no INAM já foram orientados sobre como serão os atendimentos da Fundação James Fanstone“, e “atualmente, não há nenhum paciente do município na fila de espera por atendimento”.

Nefrologista se preocupa com esse funcionamento

Gestor responsável pelo Inan, o nefrologista Sérgio da Mota Silva já havia explicado que vê a mudança de turnos na James Fanstone com preocupação, e que considera a sobrecarga de altíssimo risco.

Isso porque as máquinas serão utilizadas de forma intensiva, podendo chegar ao limite de horas de uso, que costuma ser de 45 mil. A necessidade de contratação de mais profissionais também soma ao cenário.

